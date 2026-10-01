Naomi Campbell, victorie în justiție după acuzațiile că a folosit donații caritabile pentru spa și cheltuieli de lux

Supermodelul Naomi Campbell a câștigat joi apelul împotriva interdicției de cinci ani de a ocupa funcția de administrator al unei organizații caritabile din Marea Britanie, un tribunal londonez stabilind că utilizarea necorespunzătoare a fondurilor organizației pe care a fondat-o fusese ascunsă de ea, relatează Reuters.

Campbell, una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea modei, a fondat Fashion For Relief în 2005, cu scopul de a strânge fonduri pentru cauze umanitare prin organizarea unor prezentări de modă.

Organizația a fost însă eliminată din registrul Comisiei pentru Organizații Caritabile în 2024, iar Campbell a primit la scurt timp după aceea interdicția de a ocupa funcția de administrator, în urma unor plângeri privind administrarea defectuoasă și abaterile de la conduită.

Comisia pentru Organizații Caritabile a constatat o administrare financiară defectuoasă pe scară largă, inclusiv faptul că banii strânși pentru cauze caritabile au fost cheltuiți pe tratamente spa, țigări și servicii de room service în perioada în care Campbell era cazată la un hotel de cinci stele din apropierea orașului Cannes de pe Coasta de Azur a Franței în mai 2018.

Un avocat care ocupa funcția de administrator al organizației a primit, de asemenea, aproximativ 290.000 de lire sterline sub forma unor plăți neautorizate, prezentate drept onorarii pentru servicii de consultanță.

Naomi Campbell și-a susținut mereu nevinovăția

Campbell a declarat însă că nu știa că fondurile organizației caritabile erau folosite pentru cheltuielile sale și că fusese indusă în eroare de un alt administrator în legătură cu plățile neautorizate. Ea și-a admis însă responsabilitatea în calitate de administrator al organizației.

Apelul său a fost admis de un tribunal din Londra, care a precizat în hotărârea sa că la Fashion For Relief au existat „abateri grave și o administrare defectuoasă”, dar că plățile neautorizate și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor au fost ascunse de Campbell.

Tribunalul a mai constatat că Campbell „nu a fost responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a resurselor organizației caritabile sau pentru vreo cheltuială nejustificată” în timpul șederii sale la hotel din 2018.

Campbell „a avut totuși responsabilitatea finală pentru faptul că organizația nu a păstrat procese-verbale corespunzătoare și nu și-a depus documentele la timp”, a adăugat tribunalul. Acesta a stabilit însă că abaterile ce i se pot inputa nu au fost atât de grave încât ea să fie declarată incompatibilă să ocupe funcția de administrator al unei organizații caritabile.