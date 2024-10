Reacția lui Naomi Campbell, după ce Marea Britanie i-a interzis să conducă organizații caritabile, acuzând-o că a cheltuit donațiile pe tratamente spa

Acuzată că a folosit banii pentru tratamente spa și țigări banii din donațiile pentru organizația caritabilă Fashion for Relief, pe care a fondat-o, Naomi Campbell recunoaște că nu şi-a îndeplinit îndatoririle de administrator, dar a insistă că nu a folosit organizaţia în interes personal, scrie The Guardian.

Supermodelul a înființat în 2005 Fashion For Relief, o organizație caritabilă cu menirea de a strânge fonduri pentru cauze umanitare prin organizarea de parade de modă. Marea Britanie a înlăturat anul trecut Fashion For Relief de pe lista sa cu organizațiile caritabile autorizate.

O anchetă publicată de autoritatea britanică responsabilă de supravegherea organizațiilor de acest fel a descoperit numeroase cazuri de încălcare a regulamentelor și gestionare greșită a fondurilor. Autoritatea a anunțat că va obliga alte două organizații caritabile să o înlăture pe Campbell din consiliul lor de administrare. Interdicția generală se va aplica pentru o perioadă de 5 ani.

Fashion for Relief a colectat aproape 4,8 milioane de lire sterline de la strângerea de fonduri pentru prezentarea de modă pe parcursul a cinci ani, până în 2020, dar a dat doar 10% din veniturile de 4,6 milioane de lire sterline organizaţiilor caritabile partenere sub formă de subvenţii, a constatat autoritatea britanică de reglementare. Potrivict acesteia, doar 8,5% din cheltuielile făcute de Fashion for Relief între 2016 și 2022 au fost direcționate către granturi caritabile, iar plăți neautorizate de 290.000 de lire sterline au fost făcute către unul dintre administratori, iar banii au fost cheltuiți pe camere de hotel de lux, tratamente spa, securitate personală şi ţigări .

„Îşi recunoaşte şi îşi acceptă responsabilitatea”

Un purtător de cuvânt al lui Campbell a declarat că aceasta „îşi recunoaşte şi îşi acceptă responsabilitatea” în calitate de administrator al Fashion for Relief.

Deşi a recunoscut că „este posibil să nu fi fost implicată la fel de activ în operaţiunile de zi cu zi ale organizaţiei caritabile aşa cum ar fi trebuit să fie”, ea a declarat că „nu a fost niciodată implicată în nicio formă de comportament financiar necorespunzător”.

„Timp de peste trei decenii, ea s-a dedicat neobosit cauzelor caritabile, întotdeauna cu singura intenţie de a-i ajuta pe alţii şi niciodată pentru câştig personal. Naomi nu a primit niciodată o plată pentru implicarea sa în Fashion for Relief şi nici nu a facturat vreo cheltuială personală organizaţiei”, se arată într-o declaraţie transmisă vineri în numele lui Campbell, scrie The Guardian, conform News.ro.