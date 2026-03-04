NASA a remediat defecțiunile la racheta misiunii lunare Artemis 2. Când va fi posibilă lansarea expediției cu echipaj uman

NASA a remediat defecţiunile tehnice ale rachetei Space Launch System (SLS) care urmează să fie folosită în cadrul misiunii Artemis 2 şi continuă să aibă în vedere lansarea acestei misiuni cu echipaj uman în jurul Lunii în aprilie, transmite miercuri Space.com, preluată de Agerpres.

Inginerii au găsit o soluţie pentru a restabili fluxul constant de heliu spre treapta superioară a rachetei SLS, conform unui anunţ făcut marţi (3 martie) de reprezentanţi ai NASA.

„Verificările la rachetă şi nava spaţială vor continua în următoarele săptămâni, în timp ce NASA se pregăteşte pentru plasarea rachetei din nou pe rampa de lansare la sfârşitul acestei luni, înainte de o posibilă lansare în aprilie”, a scris NASA în actualizare.

Scurgeri de heliu

Lucrările de reparaţii au avut loc în interiorul imensei Clădiri de Asamblare a Vehiculelor (VAB) de la Centrul Spaţial Kennedy (KSC) al NASA din Florida.

Racheta SLS a misiunii Artemis 2 şi capsula Orion care va transporta echipajul se află în VAB din 25 februarie, când s-au întors în hangar de pe rampa de lansare 39B a KSC. Cu doar câteva zile mai devreme, misiunea Artemis 2 finalizase o repetiţie generală ce a constat în pacurgerea timp de 2 zile a procedurilor premergătoare lansării.

În urma acestui test, însă, NASA a observat o întrerupere a fluxului de heliu spre treapta superioară a SLS. Aceasta a fost o problemă semnificativă, deoarece heliul presurizează rezervoarele de combustibil ale rachetei. Retragerea de pe rampa de lansare a fost singura opţiune, deoarece zona afectată din treapta superioară nu era accesibilă de pe platformă.

Problema a scos din joc o posibilă lansare în martie pentru Artemis 2, care va trimite patru astronauţi într-un zbor de aproximativ 10 zile în jurul Lunii. Va fi primul zbor cu echipaj uman către orbita selenară de la Apollo 17 în 1972.

Noile ferestre de lansare

Următoarea fereastră de lansare Artemis 2 se deschide în aprilie, cu oportunităţi pe 1 aprilie, 3-6 aprilie şi 30 aprilie. Şi aceste opţiuni rămân aparent în joc, datorită intervenţiilor tehnice recente.

Aceste intervenţii s-au concentrat pe garnitura de etanşare a unei interfeţe prin care trece fluxul de heliu de la echipamentele de la sol spre treapta superioară a SLS. Această garnitură obstrucţiona interfaţa, obstrucţie cunoscută drept deconectare rapidă.

„Echipa a eliminat deconectarea rapidă, a reasamblat sistemul şi a început verificarea intervenţiei de la treapta superioară prin trecerea unui debit redus de heliu prin mecanism pentru a se asigura că problema a fost rezolvată”, au scris oficialii NASA în actualizarea de marţi. „Inginerii evaluează ce a permis desprinderea garniturii pentru a preveni reapariţia problemei”.

Echipa Artemis 2 foloseşte perioada în care binomul rachetă-capsulă se află în hangar şi în alte moduri. De exemplu, tehnicienii înlocuiesc bateriile de zbor de la treapta centrală a SLS, treapta superioară şi motoarele cu combustibil solid şi încarcă bateriile pentru sistemul de evacuare de urgenţă al capsulei Orion. De asemenea, „activează un nou set de baterii ale sistemului de terminare a zborului înainte de retestarea completă a sistemului”, au scris oficialii NASA.

Această ultimă veste despre Artemis 2 vine în urma unui anunţ mai amplu în care NASA a precizat că restructurează programul Artemis. Astfel, Artemis 3 nu va mai fi prima misiune din program care va trimite astronauţi pe Lună. Aceasta va fi acum Artemis 4, care este planificată să zboare în 2028. Artemis 3 va rămâne pe orbita Pământului şi va include o întâlnire între Orion şi unul sau ambele module lunare private pe care NASA le-a contractat pentru programul Artemis în vederea desfăşurării unor serii de teste.