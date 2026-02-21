NASA anunță că fereastra de lansare a misiunii Artemis II va fi „aproape sigur” afectată de o problemă observată în cursul nopții

Unul dintre motoarele masive RS-25 ale rachetei SLS Artemis II. Credit: Gregg Newton / AFP / Profimedia

NASA face pași pentru o posibilă readucere a rachetei SLS și a navel spațiale Orion la clădirea de asamblare a vehiculelor de la Kennedy Space Center din Florida, după ce a observat o întrerupere la un flux de heliu, a anunțat agenția spațială a Statelor Unite, sâmbătă, potrivit Reuters.

Instituția anunțase vineri că vizează 6 martie ca dată pentru lansarea a patru astronauți în jurul Lunii și înapoi, în cadrul misiunii Artemis II, însă în cursul nopții a observat o problemă la fuxul de heliu în treapta intermediară de propulsie criogenică a rachetei Space Launch System (SLS). Heliul este necesar pentru lansare.

„Acest lucru va avea aproape sigur un impact asupra ferestrei de lansare”, a declarat NASA.

În cadrul misiunii Artemis II, patru astronauți vor porni într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii, dar fără o aselenizare propriu-zisă. Echipajul este alcătuit din canadianul Jeremy Hansen și americanii Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch.

Vineri, NASA anunța că a depășit probleme legate de alimentarea cu combustibil a rachetei într-un al doilea exercițiu cheie, desfășurat în această săptămână.

Artemis II este o misiune precursoare aselenizării planificate de NASA pentru 2028, în cadrul Artemis III.

Dacă se va concretiza, Artemis II va fi prima misiune lunară cu echipaj umană după programul Apollo din urmă cu mai bine de jumătate de secol și va fi totodată cea mai îndepărtată călătorie în spațiu din istoria omenirii.

Unii experți susțin, însă, că NASA riscă viața echipajului de la bordul Orion, din cauza scutului termic. „NASA este pe punctul de a trimite oameni către Lună într-o capsulă despre care nu toată lumea crede că este sigură pentru zbor”, a scris CNN.