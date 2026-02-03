O scurgere de hidrogen lichid a forțat NASA să amâne din nou misiunea Artemis II ce va aduce un echipaj uman către Lună

NASA a declarat marți că are în vedere abia pentru luna viitoare o fereastră de lansare pentru misiunea Artemis 2, care va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii, după descoperirea unei scurgeri de hidrogen lichid în timpul unei „repetiții generale” esențiale, transmite marți Reuters.

Viitoarea misiune Artemis 2 este cea de-a doua misiune din cadrul programului lunar Artemis al NASA, în valoare de mai multe miliarde de dolari, după un zbor fără echipaj în 2022, dar va fi prima care va transporta astronauți, care vor zbura în jurul Lunii într-o călătorie de 10 zile, ce îi va duce în cel mai îndepărtat loc în care s-au aventurat vreodată oamenii în spațiu.

NASA a precizat într-un comunicat de marți că scurgerea de hidrogen lichid a avut loc la o interfață „folosită pentru a direcționa combustibilul criogenic către treapta centrală a rachetei”. Agenția spațială americană a anunțat totodată că astronauții misiunii Artemis 2 vor ieși din carantina în care se aflau din 21 ianuarie, instituită în vederea lansării anticipate.

Noua amânare vine după ce NASA anunțase vinerea trecută că a decis să decaleze până pe 8 februarie lansarea ce era programată inițial pentru data de 6 februarie.

Ce a spus șeful NASA despre noua amânare a misiunii Artemis II

„Aceste teste sunt concepute pentru a scoate la iveală problemele înainte de zbor și pentru a pregăti ziua lansării cu cea mai mare probabilitate de succes”, a declarat Jared Isaacman, administratorul NASA, într-un mesaj distribuit pe platforma „X”.

„Ne așteptăm să efectuăm o nouă repetiție generală și apoi să vizăm fereastra de lansare din martie”, a adăugat el.

Misiunea, având un echipaj format din trei astronauți americani și un canadian, este un test premergător primei aselenizări cu astronauți a agenției de la misiunea din 1972.

„Având în vedere că există mai mult de trei ani între lansările rachetei Space Launch System (SLS), ne-am așteptat pe deplin să întâmpinăm dificultăți”, a spus Isaacman. „Tocmai de aceea realizăm o repetiție generală umedă”, a subliniat el.

Testul a mai înregistrat și întreruperi intermitente ale comunicațiilor audio la sol, precum și operațiuni de închidere prelungite pentru capsula Orion a echipajului, a adăugat el.