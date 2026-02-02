NASA face un test crucial, înainte de a trimite patru astronauți către Lună cu racheta SLS din misiunea Artemis II

NASA face în aceste zile un test foarte important pentru a se asigura că nu sunt probleme la gigantica rachetă SLS care va pune pe drumul spre Lună capsula Orion, cu patru astronauți la bord. În aceste zile NASA va alimenta racheta care, dacă nu mai apar probleme, va porni spre Lună cel devreme pe 8 februarie.

NASA a pornit duminică un amplu test care va avea luni spre marți punctul culminant. Se numește „wet dress rehearsal” (repetiție udă), fiindcă în rezervoare chiar intră combustibil lichid.

Racheta SLS se află din 17 ianuarie pe rampa de lansare LC-39B din Florida, iar acum, ca parte a acestui test „umed” se va efectua alimentarea rachetei cu trei milioane de litri cu oxigen lichid și hidrogen lichid. Apoi combustibilul va fi scos din uriașele rezervoare, tot ca etapă a testului mare.

La acest test de „pre-lansare” nu vor lua parte cei patru astronauți. Echipajul ar trebui să ajungă în zonă cu cel mult șase zile înainte de lansarea propriu-zisă.

Și acest test de alimentare a fost mutat, din cauza temperaturilor scăzute din Florida. Reamintim că și lansarea propriu-zisă, gândită inițial pentru (cel devreme) 6 februarie, nu va fi mai devreme de 8 februarie.

Testul „wet dress rehearsal” ar trebui să se termine pe 3 februarie, la ora 1 în Florida (ora 8 în România).

NASA a și pornit și oprit motoarele diverselor trepte ale rachetei, tot pentru a le testa – și alte încercări vor urma, pentru diverse componente. Vor fi încărcate și bateriile de zbor ale capsulei Orion și se va proba funcționarea unor componente importante de la rampa de lansare.

Misiunea Artemis II urmează să dureze 10 zile și va purta un echipaj format din patru astronauți în jurul Lunii, dar fără aselenizare. Ei vor face un „survol” al Lunii, practic un ocol, iar echipajul va ajunge cel mai departe de Pământ dintre toate misiunile spațiale, pentru că se va afla la peste 6.000 de km de fața îndepărtată a Lunii.

Cei patru astronauți vor călători în capsula Orion care va fi lansată cu ajutorul celei mai puternice rachete construite până acum de NASA. Denumită Space Launch System, racheta are înălțimea unui bloc cu 30 de etaje. Conform planului de lansare, după mai multe etape, „Orion spacecraft” se va desprinde complet de rachetă la trei ore și jumătate de la lansare, pentru a-și continua singură drumul spre Lună și înapoi.

Capsula Orion nu se va apropia la mai mult de 6.400 km de suprafața Lunii. De la această distanță, Luna va părea pentru cei patru astronauți a fi de dimensiunea unei mingi de baschet ținută cu brațul întins.