NASA și alte agenții federale opresc programele de diversitate și cer angajaților să „raporteze” încălcările noii politici. Mesaj intern: cine nu raportează, riscă „consecințe negative”

Donald Trump a promis în campanie că va pune capăt programelor care promovează diversitatea, echitatea și incluziunea în instituțiile guvernului federal și a semnat ordine executive în acest sens la scurt timp după inaugurarea sa de luni, scriu site-ul de știri Axios și publicația pe teme de tehnologie Ars Technica.

Administratora interimară a NASA acționează rapid pentru a elimina programele de diversitate, echitate, incluziune și accesibilitate (DEIA) din agenția spațială, în ton cu politica administrației lui Donald Trump.

Într-un e-mail trimis angajaților agenției miercuri după-amiază, Janet Petro, prima femeie de la conducerea NASA, a explicat decizia și i-a îndemnat pe angajați să raporteze orice încălcare a politicii.

„Luăm măsuri pentru a închide toate birourile DEIA ale agenției și pentru a încheia toate contractele legate de DEIA în conformitate cu ordinele executive ale președintelui Trump”, a spus ea, în mesajul citat de Ars Technica.

Looks like Acting @NASA Administrator Janet Petro has bought into this #Diversity erasure at #NASA.



