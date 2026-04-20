NASA plănuiește să pornească un incendiu pe Lună pentru a vedea ce se întâmplă

Un astronaut privește în orizont către Pământ după aselenizarea pe Lună (imagine ilustrativă), FOTO: NASA / Zuma Press / Profimedia

Artemis 2 a fost deopotrivă o misiune de referință și un test: cât de pregătiți suntem să revenim pe Lună și unde mai putem îmbunătăți lucrurile? Cu toate acestea, nu este nevoie de o misiune istorică pentru ca oamenii de știință să investigheze măsuri critice de siguranță, iar uneori progresele din acest domeniu pot coincide cu evoluții deosebit de importante în zborul spațial, scrie Gizmodo.

Descoperirea în cauză vizează prevenirea izbucnirii incendiilor în spațiu. Într-un raport scurt prezentat la Conferința de Științe Lunare și Planetare, cercetători ai NASA au anunțat misiunea „Flammability of Materials on the Moon” (FM2), care va testa pentru prima dată modul în care se manifestă incendiile pe corpuri planetare altele decât Pământul. La sfârșitul anului 2026, misiunea va lansa patru mostre de combustibil solid și va înregistra caracteristicile flăcării în condiții de gravitație lunară, pe o perioadă extinsă de timp.

„Testele vor furniza date de referință și fac parte dintr-un efort mai amplu de a înțelege modul în care gravitația lunară va influența inflamabilitatea materialelor”, au scris cercetătorii.

O picătură de foc pe Lună

Incendiile în timpul misiunilor spațiale pot fi catastrofale, deoarece focul se comportă diferit în condiții de microgravitație.

Pe Pământ, o flacără mică ia o formă asemănătoare unei picături, datorită combinației dintre gazele fierbinți care se ridică și atracția gravitațională care trage în jos aerul mai rece și mai dens. Acest tip de mișcare nu apare în microgravitație, unde flăcările tind să capete o formă mai rotundă, sferică, potrivit unui articol publicat pe blogul NASA, dedicat științei combustiei.

În consecință, inginerii NASA au stabilit un test numit NASA-STD-6001B pentru a determina ce materiale sunt potrivite pentru zborul spațial. De-a lungul anilor, NASA a desfășurat numeroase experimente de combustie pentru a aduna informații despre fizica neobișnuită a focului în spațiu.

Problema evidentă pentru NASA

În pofida cercetărilor ample ale NASA privind inflamabilitatea în spațiu, cercetătorii au doar o estimare aproximativă a modului în care cunoștințele actuale în acest domeniu s-ar putea aplica misiunilor lunare.

Potrivit celui mai recent raport despre misiunea FM2, redactat pe baza dovezilor numerice și experimentale existente, cercetătorii estimează că „gravitația lunară ar putea fi mai periculoasă, deoarece viteza de propagare a flăcării este o funcție a variațiilor gravitației în anumite medii cu gravitație parțială. Acest lucru are implicații și pentru proiectarea costumelor spațiale.

Astfel, dacă FM2 va fi lansată conform planului la sfârșitul anului 2026, momentul nu ar putea fi mai potrivit. După succesul misiunii Artemis 2, care a ajuns de partea nevăzută a Lunii, oficialii NASA au început să vină cu detalii despre Artemis 3, care va efectua teste preliminare suplimentare înainte de trimiterea oamenilor pe Lună în cadrul misiunilor Artemis 4 și 5.

Inginerii doresc să realizeze în cele din urmă teste de calificare a materialelor direct pe suprafața Lunii. Inginerii NASA admit în cel mai recent raport că acest lucru nu va fi posibil până când „o prezență umană extinsă pe Lună nu va fi stabilită”.

Dacă FM2 va avea succes, echipajele Artemis vor beneficia de călătorii mult mai sigure. Iar dacă misiunile Artemis vor duce la trimiterea unui număr mai mare de oameni pe Lună, oamenii de știință vor dobândi o înțelegere mult mai profundă a fizicii din spațiul cosmic.