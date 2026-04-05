FOTO / VIDEO O premieră pentru ochiul uman. Imaginile publicate de NASA în a patra zi a misiunii Artemis II

Astronauții misiunii Artemis II au realizat o serie de fotografii spectaculoase cu Luna și interiorul navei Orion, oferind o perspectivă rară asupra vieții la bord, pe măsură ce se apropie de un nou moment istoric, relatează CNN. Ei își continuă duminică călătoria spre Lună.

„Se scrie istorie. În această nouă imagine realizată de echipajul Artemis II al NASA, se poate observa bazinul Orientale, la marginea din dreapta a discului lunar. Misiunea marchează prima dată când acest bazin a fost văzut în întregime cu ochiul uman”, a transmis NASA duminică.

Imaginile realizate din interiorul capsulei Orion nu mai pun în prim-plan doar spectacolul luminos al Pământului văzut din spațiu, ci își mută atenția către Lună, pe măsură ce misiunea se apropie de astrul argintiu.

Echipajul a parcurs mai mult de jumătate din drumul către Lună, potrivit NASA, iar mult așteptatul survol al satelitului va avea loc luni.

Artemis II just hit the "two thirds" mark of the journey to the Moon.



During Flight Day 4, the astronauts aboard Orion went over plans to study the Moon during their upcoming lunar flyby and are currently practicing manually controlling the spacecraft. pic.twitter.com/TU0ftZAekT — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

Astronauții au spus că Luna pare tot mai mare prin ferestrele navei Orion, pe măsură ce călătoria continuă.

O cameră externă montată la vârful panoului solar al navei Orion surprinde Luna, mică, în depărtare, pe 3 aprilie 2026, din spațiu. Foto: Nasa/Nasa / Zuma Press / Profimedia

Imaginile cu Pământul realizate în cadrul misiunii Artemis II sunt la fel de spectaculoase, oferind perspective asupra planetei noastre care nu au mai fost văzute de ochiul uman de la misiunile din era Apollo program, când astronauții au părăsit pentru ultima dată orbita terestră.

Echipajul a apărut și în transmisiuni live, pe parcursul difuzării continue a misiunii de către NASA, oferind imagini autentice din viața lor în spațiu.

Această captură dintr-o transmisiune live a NASA îi arată pe astronauții misiunii Artemis II — de la stânga la dreapta, comandantul Reid Wiseman, specialistul de misiune Jeremy Hansen, de la Canadian Space Agency, și specialista de misiune Christina Koch — în timpul unei scurte demonstrații a alimentelor consumate în spațiu. Momentul a avut loc în cadrul unui „apel VIP” cu copii din Canada, în interiorul navei Orion, în timp ce echipajul se îndrepta spre Lună, pe 4 aprilie 2026. Credit foto: Handout / AFP / Profimedia

În această nouă fotografie, într-o lumină verzuie, majoritatea luminilor din nava Orion sunt stinse pentru a evita reflexiile în ferestre, permițându-i astronautului Jeremy Hansen, de la Canadian Space Agency, să privească în exterior și să se bucure de priveliște.

Astronauta Christina Koch, aflată în fundal, în stânga, este luminată de un ecran în interiorul capsulei Orion „Integrity”, aflată în întuneric, în a treia zi a misiunii Artemis II. În dreapta, astronautul Jeremy Hansen, de la Canadian Space Agency, privește pe fereastra navei. Foto: NASA / AP / Profimedia

Misiunea Artemis II va dura 10 zile

Au trecut mai bine de 50 de ani de când astronauți au efectuat ultima survolare a Lunii, în 1972, la bordul misiunii „Apollo 17”.

Miercuri seara, cei patru astronauți aflați în capsula „Orion” au pornit într-o misiune de 10 zile care îi va purta în jurul părții îndepărtate a Lunii.

Misiunea Artemis II a NASA nu va aseleniza, ci doar va orbita Luna. Ea reprezintă primul test de zbor cu echipaj uman atât pentru racheta Space Launch System, cât și pentru capsula Orion.

Această misiune are rolul de a deschide calea pentru viitoare aselenizări programate și pentru explorări spațiale suplimentare, inclusiv ale planetei Marte.