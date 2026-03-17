VIDEO „Născut din disperare”: Filmul-fenomen care taxează regimul lui Viktor Orban înaintea scrutinului din 12 aprilie

Filmul maghiar realizat cu un buget redus „Itt Érzem Magam Otthon” („Aici mă simt ca acasă”) a devenit un succes neașteptat în cinematografele din Budapesta. Publicul face paralele între subiectul acestui thriller și cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, potrivit The Guardian.

Lansat înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, thrillerul psihologic spune povestea unei vânzătoare răpite și sechestrate de o familie autoritară. Membrii acesteia urmează ordinele lui „Papa” și primesc privilegii doar dacă respectă regulile.

Personajul principal, Rita, încearcă să fugă, dar descoperă că, chiar și în afara casei, totul pare să fie proprietatea familiei, așa că nu are rost să ceară ajutor.

Deși regizorul Gábor Holtai afirmă că nu a intenționat să creeze o metaforă a vieții sub conducerea lui Viktor Orban, filmul a fost interpretat astfel în ultimele săptămâni de campanie electorală.

Succesul producției este cu atât mai notabil cu cât nu a beneficiat de finanțare de la stat, bazându-se pe promovarea prin recomandări și pe notorietatea actorilor care critică deschis guvernul, notează publicația britanică.

Cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, despre care criticii spun că sunt marcați de controlul partidului aflat la putere, Fidesz, asupra instituțiilor și de consolidarea unui cerc restrâns de apropiați, sunt acum puși sub lupă de un public tot mai tensionat.

Contextul este cu atât mai tensionat cu cât premierul se confruntă cu o provocare fără precedent din partea lui Peter Magyar, liderul noului partid Tisza, care a părăsit sistemul pentru a i se opune.

„Noi suntem ceilalți membri ai familiei”

La proiecțiile din Budapesta, mulți spectatori poartă însemnele noii opoziții și văd în film o oglindă a propriei realități. Bea, o vânzătoare de 52 de ani, a fost marcată de duritatea peliculei:

„La început am fost șocată de brutalitate. Faptul că o persoană este intimidată încontinuu până când este înfrântă. După ce am ajuns acasă, am înțeles că noi suntem cei care ne modelăm soarta: noi suntem ceilalți membri ai familiei”.

Regizorul Gábor Holtai recunoaște că această interpretare este „o asociere complet naturală din partea spectatorilor maghiari”. El a observat reacții similare și în alte țări cu trecut dictatorial.

„A fost interesant să observăm că, atunci când am prezentat acest film în țări în care un regim dictatorial a făcut parte din istoria lor, publicul a început imediat să se întrebe cum se reflectă trecutul în prezentul lor și în ce măsură este încă prezent în viețile lor de astăzi”.

Actorii filmului, ținte ale puterii

Fără nicio finanțare de la stat și cu un buget minim de marketing, succesul filmului s-a bazat pe recomandări și pe notorietatea actorilor care critică deschis guvernul.

Aron Molnar, actorul care îl interpretează pe răpitor, este deja o țintă a liderilor Fidesz din cauza videoclipurilor sale satirice care ironizează propaganda oficială.

Recent, președinta Fidesz din Budapesta, Alexandra Szentkiralyi, l-a atacat dur pe Facebook, întrebându-l: „Cum poți să cobori atât de jos în ura ta față de propria țară și de propriul popor?”, după ce actorul criticase dependența energetică a Ungariei față de Rusia.

Gellert Kovacs, critic de film independent și scriitor pentru revista maghiară NLC, a spus că există mai multe motive pentru succesul filmului: „Este o alegorie a situației omniprezente din Ungaria. Evidențiază anumite arhetipuri prin personajele sale”.

Kovacs subliniază că, în ultimii ani, a apărut un nou tip de film, „născut din necesitate, durere și disperare”, creat fără subvenții de la Institutul Național de Film (NFI), organism controlat de guvern.

El mai spune că aceste producții independente reușesc să genereze un impact mult mai mare decât filmele istorice de stat realizate cu bugete de multe miliarde.

Pentru mulți, mesajul rămâne viu și după ieșirea din sală. „Este un film care te face să te gândești zile întregi”, spune Robert, un angajat în retail în vârstă de 73 de ani. „Au reușit să divizeze această țară. E o situație ciudată. Vom vedea ce se va întâmpla pe 12 aprilie.”