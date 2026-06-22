O lideră PSD a spus de la tribuna Parlamentului de ce ea crede că guvernul lui Veștea este „cea mai bună variantă pentru momentul actual”

Deputata social-democrată Natalia Intotero a afirmat luni, în plenul reunit al Parlamentului, că guvernul condus de Adrian Veștea este cea mai bună variantă pentru momentul actual, fiind un cabinet „orientat spre români”.

„Guvernul propus astăzi, din punctul meu de vedere, este cea mai bună variantă pentru momentul actual. Este un executiv echilibrat, format din profesioniști, care au demonstrat până acum că au atât soluții, cât și bună credință. România are nevoie să iasă din spirala nefastă a răzbunărilor personale și a blocajelor artificiale create de oameni care pun propriile orgolii mai presus de interesul românilor. Multinaționalele nu vor mai fi protejate în detrimentul firmelor românești. Românii nu vor mai îngroșa rândurile șomerilor doar pentru că așa vor unii și alții. Unele categorii socio-profesionale nu vor mai fi desconsiderate și batjocorite. Vor deveni o tristă istorie comparațiile între clasele sociale. Nu vrem să mai auzim că unii români sunt grași și sunt ținuți în spate de alții mai slabi. Și nici că unii merită să moară pentru ca alții să trăiască”, a spus Natalia Intotero, potrivit Agerpres.

Deputata PSD a adăugat că România se află astăzi într-o criză profundă.

„Nu este o figură de stil, nu este retorică politică. Este o realitate dură pe care cetățenii o simt în fiecare zi în costul facturilor, în salariile care nu ajung până la finalul lunii, în drumurile care nu se termină, în spitalele care au nevoie de reparații capitale. Poate cea mai mare criză nu este doar una economică sau administrativă, poate cea mai mare criză este criza de încredere. Oamenii și-au pierdut răbdarea și uneori și speranța. Tocmai de aceea, decizia de astăzi depășește un vot parlamentar. Discursul învrăjbirii românilor cu românii se oprește astăzi aici. Pentru noi toți, cetățeni sau politicieni, învestirea astăzi a cabinetului Adrian Veștea poate însemna reluarea construcției unei Românii respectate și echilibrate. Este un guvern orientat spre români, pentru români și alături de români”, a afirmat Intotero.

Ea a mai spus că marți se împlinește un an de când România și românii „se zbat” să iasă din „valul disperării provocat de măsuri succesiv arbitrare”.

„Cinismul, încăpățânarea și viziunea deformată a realității trebuie să se sfârșească astăzi, aici. Românii vor să vadă de la noi soluții, priorități clare pe termen mediu și lung. Trebuie să arătăm cum dezghețăm mai întâi economia, pentru a reface optimismul și a reda speranța. Cum sprijinim producția aici, în România, pentru a proteja locurile de muncă ale românilor. În paralel, trebuie să protejăm puterea de cumpărare a populației, mai ales a categoriilor vulnerabile. Totul printr-o stabilitate macroeconomică realizată treptat și cu viziune, prin respectarea tuturor țintelor de deficit bugetar asumate în fața Comisiei Europene”, a mai declarat parlamentarul social democrat.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, luni seară, de la ora 21:30, în ședință comună, pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Urmăriți în timp votul din Parlament privind învestirea Guvernului Veștea, LIVETEXT pe HotNews.

Pentru ca Guvernul să fie învestit este nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.