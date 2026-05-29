„NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. Mark Rutte, discuție cu Nicușor Dan și mesaj pentru România, după incidentul de la Galați

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a transmis că a vorbit cu președintele României, pe care „l-a asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România”.

„Tocmai am discutat cu președintele Nicușor Dan despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului”, a declarat vineri secretarul general al NATO Mark Rutte.

Reacția sa a venit după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe.

„Am afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a celor provenite de la drone”, a spus el.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

„Comportamentul nesăbuit al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți. Aceștia continuă să vizeze civilii și infrastructura civilă pe întreg teritoriul Ucrainei. Iar noaptea trecută a demonstrat încă o dată că implicațiile războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la graniță”, a mai spus Rutte.

„Războiul Rusiei trebuie să ia sfârșit, la fel și disprețul Rusiei față de siguranța civililor. Din partea noastră, vom continua să ne consolidăm capacitatea de descurajare și apărare pe teritoriul nostru și să oferim în continuare sprijin Ucrainei în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii Rusiei”, a adăugat oficialul.

Nicușor Dan a anunțat și el vineri dimioneață că a discutat cu Rutte, și că a mulțumit secretarului general și aliaților pentru solidaritatea lor.

Am avut o convorbire cu Secretarul General @NATO, @markrutte, în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

„Am convenit să continuăm coordonarea strânsă în cadrul NATO pentru a ne consolida apărarea și flancul estic, în special prin capacități antiaeriene și anti-drone. România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să pună în pericol securitatea cetățenilor români”, a spus președintele României.