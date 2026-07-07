„Este vorba despre puterea aeriană”: NATO își lansează o nouă flotă strategică de avioane A400M. Anunțul lui Rutte

Alianța Nord-Atlantică va lansa o flotă strategică de transport aerian formată din avioane de transport Airbus A400M și va adăuga o aeronavă la flota sa existentă de avioane-cisternă A330 MRTT, a anunțat marți secretarul general Mark Rutte, în marja summitului NATO de la Ankara, potrivit Reuters.

Șeful NATO a făcut aceste declarații în cadrul unei reuniuni a industriei de apărare, unde aliații au dezvăluit contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari, pentru a demonstra că dau curs apelurilor Statelor Unite de a cheltui mai mult pentru apărarea Europei, înainte de a se alătura președintelui american Donald Trump la summitul care va începe în seara aceasta.

„Este vorba despre puterea aeriană, care este esențială pentru consolidarea capacității noastre de descurajare și apărare”, a spus Rutte.

Proiectul MRTT cuprinde nouă aeronave A330, care pot fi utilizate atât ca avioane de transport de trupe, cât și de pasageri, cu baza la Eindhoven, în Olanda. Prin adăugarea unui nou avion de alimentare, alianța militară se va apropia de acoperirea lacunelor rămase în planurile sale de apărare după ce Statele Unite și-au redus contribuțiile.

NATO urmărește să-și extindă această flotă la 12 avioane pe termen lung. Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia și Suedia participă la acest program.

Statele Unite nu au dezvăluit public detalii privind reducerile efectuate, dar acestea vizează de la avioane de realimentare până la avioane de vânătoare, drone și nave, conform cifrelor furnizate de o sursă militară.

Trump acuză de mult timp guvernele țărilor europene că se bazează excesiv pe SUA pentru a le asigura apărarea prin intermediul NATO.

Gigantul din domeniul aviației Airbus, care produce atât avionul de transport A400M, cât și modelul de aeronavă A330, în jurul căruia este construit avionul-cisternă, a anunțat că flota comună de avioane A400M va include Belgia, Marea Britanie, Franța, Spania, Turcia, Croația și Polonia.

Anunțul reprezintă un impuls pentru modelul A400M, care a fost conceput pentru a acoperi deficitul european în ceea ce privește transportul militar de marfă și trupe către zone accidentate. Exporturile au întârziat să se concretizeze, lăsând îndoieli cu privire la viitorul său pe termen lung.

La începutul acestui an, Airbus a atenuat avertismentele anterioare adresate investitorilor cu privire la viitorul pe termen lung al producției modelului A400M.

Noua flotă comună va fi alcătuit inițial din avioane aflate deja în exploatare, urmând ca ulterior să fie incluse și alte aeronave aflate în curs de producție. În cele din urmă, a declarat un purtător de cuvânt, această operațiune ar putea conduce la noi comenzi, deși este prematur să se speculeze cu privire la numărul acestora sau la momentul în care ele vor fi plasate.