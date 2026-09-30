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Actualitate

NATO răspunde Rusiei, după amenințarea cu armele nucleare trimisă de Kremlin: „Suntem gata să ripostăm”

Adrian Cochino
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„Vă rog, nu vă mai faceți atâtea griji; suntem pregătiți pentru asta”, a asigurat miercuri Mark Rutte, subliniind că în acest moment nu există o amenințare iminentă la adresa Alianței.

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