NATO răspunde Rusiei, după amenințarea cu armele nucleare trimisă de Kremlin: „Suntem gata să ripostăm”

„Vă rog, nu vă mai faceți atâtea griji; suntem pregătiți pentru asta”, a asigurat miercuri Mark Rutte, subliniind că în acest moment nu există o amenințare iminentă la adresa Alianței.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat miercuri că NATO este o alianță defensivă, iar Rusia ar trebui să înceteze cu amenințările nucleare, care „nu sunt justificate și deloc utile”.

Rutte a făcut această declarație după ce Rusia a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la folosirea arsenalului său nuclear dacă Alianța Nord-Atlantică ar încerca să izoleze Kaliningradul, potrivit unui document dezvăluit de Reuters și confirmat de Alianța Nord Atlantică.

Vorbind la summitul Euronews privind apărarea și spațiul, Rutte a încercat să reducă tensiunea, insistând: „Vă rog, nu vă mai faceți atâtea griji; suntem pregătiți pentru asta”.

„Nu există nicio amenințare iminentă la adresa teritoriului NATO”, a adăugat el, potrivit Reuters.

„Suntem gata să ripostăm”

„Iar dacă se întâmplă ceva, suntem gata să ripostăm. Vom adopta întotdeauna o atitudine defensivă, dar, dacă va fi necesar, desigur că ne vom apăra”, a mai spus Rutte.

„Dacă rușii vor să facă ceva împotriva Finlandei sau a uneia dintre țările baltice, a Poloniei sau a oricărei alte țări din NATO, vom observa o concentrare de forțe, dacă va exista o astfel de concentrare, o vom observa și vom lua măsuri, dacă se întâmplă ceva”, a continuat el.

Secretarul general al NATO a confirmat informațiile apărute în presă cu privire la scrisoarea Rusiei referitoare la Kaliningrad, precizând că NATO a răspuns cu o notă „scurtă și concisă”.

„Cred că cea mai bună modalitate de a aborda această situație este să dăm dovadă de puțină calm din partea NATO. Putem să ne permitem puțin calm, dar trebuie să ne asigurăm, în același timp, că ne continuăm activitatea”, a spus Rutte.

„Dar cel mai important lucru este că toate acestea se întâmplă pentru că lucrurile nu merg bine pentru el în Ucraina. Vrea să ne dezbine. Vrea să ne distragă atenția de la situația din Ucraina. Să menținem sprijinul”, a adăugat el.

Ce a spus Rusia

Într-un document transmis NATO și obținut de agenția Reuters, Moscova a acuzat alianța de o „conduită periculoasă și imprudentă”, despre care Moscova susține că presupune „riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct”.

Documentul afirma că, în cazul unei deflagrații, își rezervă posibilitatea „unor lovituri împotriva centrelor de luare a deciziilor din statele membre ale alianței chiar de la începutul conflictului”.

„Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice tentativă menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării”, se arăta în text, clasificat drept „non-paper” – termen diplomatic folosit pentru un document informal.

Pe lângă avertismentul transmis în privat, ambasadele Rusiei din cel puțin trei țări europene au emis declarații în ultimele trei zile, acuzând NATO că amplifică tensiunile prin exerciții militare și prin planificarea unor scenarii care implică Kaliningradul. Rusia a respins însă acuzațiile occidentale potrivit cărora ea reprezintă o amenințare pentru Europa.

Kremlinul a confirmat miercuri scrisoarea. „Este absolut firesc ca diplomații noștri să încerce să le readucă aminte capetelor înfierbântate din Europa de politica înscrisă în documentele noastre referitoare la această chestiune”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, când a fost întrebat de jurnaliștii acreditați pe lângă Kremlin despre respectivul document.

NATO denunță „retorica nucleară iresponsabilă” a Rusiei

Allison Hart, purtătoarea de cuvânt a NATO, a confirmat că Rusia a transmis alianței un document informal, dar nu a dezvăluit conținutul acestuia.

„Am transmis un răspuns, subliniind că NATO este o alianță defensivă și că niciuna dintre activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei. Denunțăm ferm amenințarea cu folosirea forței, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă. Facem apel la Rusia să pună capăt războiului din Ucraina”, a declarat ea.

Un înalt oficial european din domeniul apărării a declarat: „(Este) pentru prima dată de la încheierea Războiului Rece când Rusia ne amenință în acest fel. Așadar, este ceva serios”.

Un diplomat a declarat la rândul său pentru Reuters: „Aș spune că scrisoarea Rusiei este doar o altă încercare a Rusiei de a-i intimida pe europeni, iar răspunsul NATO este ferm și responsabil. (Acesta) reafirmă faptul că nu vom fi descurajați să sprijinim Ucraina”.