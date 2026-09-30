Rusia a transmis NATO într-un document un scenariu în care își va folosi armele nucleare: „Este pentru prima dată de la încheierea Războiului Rece când ne amenință în acest fel”

Rusia a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la folosirea arsenalului său nuclear dacă Alianța Nord-Atlantică ar încerca să izoleze Kaliningradul, o exclavă rusă de la Marea Baltică.

Într-un document transmis NATO și obținut de agenția Reuters, Moscova a acuzat alianța de o „conduită periculoasă și imprudentă”, despre care Moscova susține că presupune „riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct”.

Documentul afirma că, în cazul unei deflagrații, își rezervă posibilitatea „unor lovituri împotriva centrelor de luare a deciziilor din statele membre ale alianței chiar de la începutul conflictului”.

„Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice tentativă menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării”, se arăta în text, clasificat drept „non-paper” – termen diplomatic folosit pentru un document informal.

Regiunea rusă Kaliningrad, situată între Polonia şi Lituania, Foto: Aleksey Shirmanov / Alamy / Profimedia

Tensiuni tot mai mari între Rusia și NATO

Pe lângă avertismentul transmis în privat, ambasadele Rusiei din cel puțin trei țări europene au emis declarații în ultimele trei zile, acuzând NATO că amplifică tensiunile prin exerciții militare și prin planificarea unor scenarii care implică Kaliningradul. Rusia a respins însă acuzațiile occidentale potrivit cărora ea reprezintă o amenințare pentru Europa.

Declarațiile emise de ambasade afirmau că Rusia nu intenționează să atace țările NATO, dar avertizau că orice agresiune împotriva Kaliningradului – un teritoriu rusesc puternic militarizat, situat între Polonia și Lituania – ar primi cel mai puternic răspuns posibil.

Reuters notează că avertismentele evidențiază o creștere accentuată a tensiunilor dintre Rusia și țările europene, care acuză Moscova că își intensifică un „război hibrid” dus pe continent prin acțiuni precum sabotajul și incendieri.

Rusia neagă acest lucru și respinge declarațiile repetate ale politicienilor occidentali potrivit cărora se pregătește pentru un posibil atac militar asupra unei țări NATO.

NATO denunță „retorica nucleară iresponsabilă” a Rusiei

Allison Hart, purtătoarea de cuvânt a NATO, a confirmat că Rusia a transmis alianței un document informal, dar nu a dezvăluit conținutul acestuia.

„Am transmis un răspuns, subliniind că NATO este o alianță defensivă și că niciuna dintre activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei. Denunțăm ferm amenințarea cu folosirea forței, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă. Facem apel la Rusia să pună capăt războiului din Ucraina”, a declarat ea.

Un înalt oficial european din domeniul apărării a declarat: „(Este) pentru prima dată de la încheierea Războiului Rece când Rusia ne amenință în acest fel. Așadar, este ceva serios”.

Un diplomat a declarat la rândul său pentru Reuters: „Aș spune că scrisoarea Rusiei este doar o altă încercare a Rusiei de a-i intimida pe europeni, iar răspunsul NATO este ferm și responsabil. (Acesta) reafirmă faptul că nu vom fi descurajați să sprijinim Ucraina”.