Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare

Kremlinul a confirmat miercuri că Moscova a avertizat NATO într-un document că ar putea recurge la folosirea arsenalului său nuclear, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin afirmând că o astfel de mutare este „absolut firească”, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Într-un document dezvăluit în premieră miercuri de agenția Reuters, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă Alianța Nord-Atlantică ar încerca să taie Rusiei accesul la Kaliningrad, exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania.

În document, Rusia a acuzat alianța de o „conduită periculoasă și imprudentă”, despre care Moscova susține că presupune „riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct”. Documentul afirma că, în cazul unei deflagrații, își rezervă posibilitatea „unor lovituri împotriva centrelor de luare a deciziilor din statele membre ale alianței chiar de la începutul conflictului”.

„Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice tentativă menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării”, se arăta în text, clasificat drept „non-paper” – termen diplomatic folosit pentru un document informal.

Ce spune Kremlinul despre documentul adresat NATO

„Este absolut firesc ca diplomații noștri să încerce să le readucă aminte capetelor înfierbântate din Europa de politica înscrisă în documentele noastre referitoare la această chestiune”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, când a fost întrebat jurnaliștii acreditați pe lângă Kremlin despre respectivul document.

Pe lângă avertismentul transmis în privat, ambasadele Rusiei din cel puțin trei țări europene au emis declarații în ultimele trei zile, acuzând NATO că amplifică tensiunile prin exerciții militare și prin planificarea unor scenarii care implică Kaliningradul. Rusia a respins însă acuzațiile occidentale potrivit cărora ea reprezintă o amenințare pentru Europa.

Declarațiile emise de ambasade afirmau că Rusia nu intenționează să atace țările NATO, dar avertizau că orice agresiune împotriva Kaliningradului – un teritoriu rusesc puternic militarizat, situat între Polonia și Lituania – ar primi cel mai puternic răspuns posibil.

Reuters notează că avertismentele evidențiază o creștere accentuată a tensiunilor dintre Rusia și țările europene, care acuză Moscova că își intensifică un „război hibrid” dus pe continent prin acțiuni precum sabotajul și incendieri.