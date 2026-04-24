NATO reaminteşte că un stat membru nu poate fi exclus sau suspendat

Un purtător de cuvânt al NATO a amintit vineri că tratatul fondator al Alianţei „nu cuprinde niciun articol referitor la suspendarea sau excluderea” vreunui stat membru, reacţie venită după dezvăluirea unui presupus e-mail intern al Departamentului american al Apărării care sugera posibilitatea suspendării Spaniei din NATO în urma refuzului acestei ţări de a susţine Statele Unite în războiul contra Iranului, relatează agenţia spaniolă EFE, citată de Agerpres.

Tratatul Atlanticului de Nord (Tratatul de la Washington), documentul fondator al NATO, include numai protocolul pentru aderarea unor noi membri sau pentru scenariul în care o ţară membră doreşte să se retragă din Alianţă. Aşa cum a reamintit acum şi purtătorul de cuvânt citat, cele 14 articole ale acestui Tratat nu prevăd posibilitatea unei suspendări sau excluderi a vreunui stat membru.

Guvernul spaniol condus de premierul socialist Pedro Sanchez a transmis vineri că nu este deloc îngrijorat de relatările conform cărora administraţia preşedintelui american Donald Trump ar putea încerca suspendarea Spaniei din NATO, subliniind că Tratatul Atlanticului de Nord nu permite o astfel de acţiune, şi a asigurat că angajamentul Madridului faţă de apărarea colectivă rămâne incontestabil.

Premierul Sanchez însuşi a minimalizat această problemă, în declaraţiile acordate presei la summitul UE desfăşurat în Cipru.

Pentagonul ar examina suspendarea Spaniei din NATO

Posibilitatea ca administraţia Trump să suspende Spania din calitatea sa de stat membru al NATO este luată în considerare, se afirmă într-un e-mail intern al Pentagonului despre care a relatat anterior vineri agenția de presă Reuters.

După ce a fost singurul din NATO care a refuzat cererea lui Trump de creştere în perspectivă a bugetului apărării la 5% din PIB, guvernul lui Sanchez a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Spania şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele americane angajate în atacuri şi le-a interzis să utilizeze baze militare operate în comun în sudul ţării, aviaţia militară americană fiind astfel nevoită să-şi mute din Spania către alte baze europene 15 avioane cisternă KC-135, folosite pentru realimentarea în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament care participau la operaţiunile militare împotriva Iranului.

Trump a ameninţat Spania cu represalii comerciale, care sunt însă dificil de pus în practică, în condiţiile în care este vorba despre o ţară membră a UE şi schimburile sale comerciale cu SUA se desfăşoară în baza cadrului comercial dintre UE şi SUA.

Administraţia Trump vrea să se răzbune și pe alți aliați

Conform aceluiaşi document al Pentagonului descris vineri, represaliile americane împotriva ţărilor aliate care nu s-au aliniat administraţiei Trump în războiul contra Iranului s-ar putea îndrepta şi împotriva Marii Britanii, prin pierderea sprijinului SUA faţă de suveranitatea britanică asupra Insulelor Falkland.

Suveranitatea Regatului Unit asupra acestor insule din sudul Atlanticului, revendicate de Argentina, „nu este pusă sub semnul întrebării”, a reacţionat biroul premierului britanic Keir Starmer.

Donald Trump a reproşat guvernului britanic lipsa iniţială de sprijin în războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, după ce în primele bombardamente nu i s-a permis aviaţiei americane folosirea unor baze britanice.

Totuşi, pe 1 martie, în ziua următoare lansării bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului, premierul Starmer a autorizat aviaţia militară americană să folosească bazele aeriene britanice Fairford, din Anglia, şi Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru atacuri împotriva Iranului, susţinând că ar fi vorba numai de atacuri în „scopuri defensive”.