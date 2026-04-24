Reacția premierului Sanchez după ce s-a aflat că SUA ar putea suspenda Spania din NATO: „Nu ne bazăm pe e-mailuri”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a afirmat vineri că nu are „nicio îngrijorare” după publicarea unor informații că în Statele Unite se ia în considerare posibilitatea suspendării Spaniei din NATO, ca represalii pentru opoziția sa față de războiul împotriva Iranului.

Reacția sa a venit după ce Reuters a scris că un e-mail intern al Pentagonului a dezvăluit opțiunile pe care le au la dispoziție Statele Unite pentru a-i pedepsi pe aliații NATO pe care îi consideră vinovați pentru lipsa de sprijin acordat operațiunilor americane în războiul cu Iranul, printre care și suspendarea Spaniei din alianță.

„Spania este un partener de încredere în cadrul NATO și ne îndeplinim obligațiile față de Alianță”, a declarat presei premierul spaniol, în marja summitului liderilor UE din Cipru.

„Așadar, nu există motive de îngrijorare”, a insistat Sanchez, citat de France Presse.

„Nu ne bazăm pe e-mailuri (care, potrivit presei, ar menționa o astfel de intenție la Washington, n.r.), ci pe documente oficiale și pe pozițiile exprimate de guvernul Statelor Unite”, a mai afirmat el, de altfel, în spaniolă.

„Poziția guvernului spaniol este clară: o cooperare absolută cu aliații noștri, dar întotdeauna în cadrul legalității internaționale”, a continuat el în spaniolă.

Guvernul spaniol condus de Pedro Sánchez s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului încă de la sfârșitul lunii februarie.

Această poziție fermă l-a iritat puternic pe președintele american, Donald Trump, care a reproșat Madridului că a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare situate în Andaluzia pentru a lansa atacuri aeriene, mergând până la a amenința cu „încetarea tuturor relațiilor comerciale” dintre cele două țări.

De câteva luni, Donald Trump reproșează, de asemenea, Spaniei că nu și-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, așa cum prevede noul obiectiv al NATO promovat de Washington.