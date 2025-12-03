NATO se confruntă cu „pericole reale și de durată”, avertizează Mark Rutte. Replica oficialului după amenințarea lansată de Vladimir Putin la adresa Europei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, miercuri, după întâlnirea cu miniștrii apărării din statele membre ale alianței, că sprijinul pentru Ucraina „face o diferență reală pe teren”. Potrivit oficialului, două treimi dintre națiunile alianței s-au angajat deja să ajute Kievul cu achiziția de arme americane, transmite The Guardian.

Rutte a avertizat că NATO se confruntă cu „pericole reale și de durată”.

„Rusia își continuă războiul brutal împotriva Ucrainei, vizând din ce în ce mai mult poporul și infrastructura critică a Ucrainei pe măsură ce iarna se instalează. Rusia demonstrează, de asemenea, un comportament din ce în ce mai nesăbuit în ceea ce privește NATO, cum ar fi încălcarea spațiului nostru aerian, efectuarea de atacuri cibernetice și desfășurarea de nave spațiale pentru a cartografia infrastructura submarină a aliaților. Aceste incidente au subliniat nevoia unei vigilențe de neclintit”, a declarat secretarul general al NATO.

Mark Rutte i-a răspuns de la distanță și președintelui rus Vladimir Putin, care afirmase marți că Moscova nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum,

„NATO este o alianță defensivă. Vom rămâne o alianță defensivă, dar să fie clar, suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar pentru a ne proteja cei un miliard de oameni și pentru a ne asigura securitatea teritoriului”, a spus Rutte.

Laude pentru pe Donald Trump

Întrebat despre stadiul negocierilor, Mark Rutte l-a lăudat pe președintele american Donald Trump și l-a descris drept „singura persoană din întreaga lume care a reușit să depășească impasul în ceea ce privește războiul din Ucraina”.

„Dar realizarea acestei păci, așa cum a spus și președintele american, nu este ceva (care se poate face) într-o linie dreaptă, dintr-o dată. Trebuie să existe o propunere pe masă. Trebuie să avem discuții și am văzut întâlnirile de la Geneva, de la Miami, de ieri la Moscova. Va fi o abordare pas cu pas”, a răspuns secretarul general al NATO.

El a spus că nu vrea să facă nicio afirmație care să îngreuneze negocierile, dar că între el și SUA există o colaborare constantă și că obiectivul este același pentru ambele părți, acela de a asigura o pace în care să fie protejată suveranitatea Ucrainei.

„Toți vrem să se oprească vărsarea de sânge”, a declarat Rutte.

„Sprijinul nostru trebuie să continue neîncetat pentru a ajuta Ucraina să se apere astăzi și să descurajeze mâine, de dragul ei și al nostru”, a adăugat secretarul general al NATO.

Angajamente de 4 miliarde de dolari în PURL

Mark Rutte a fost întrebat care planul B al alianței în cazul în care SUA se retrage din discuții și nu va mai sprijini Ucraina. Rutte a respins sugestia, dar a spus că aspectul esențial este „să ne asigurăm că Ucraina are armele de care are nevoie pentru a lupta în război”, invocând totodată impactul pe care îl au sancțiunile asupra economiei ruse.

Oficialul a spus că două treimi dintre statele alianței s-au angajat deja să ajute Ucraina cu achizițiile de arme americane prin intermediul PURL, sau Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina, cu angajamente în valoare totală de 4 miliarde de dolari. Potrivit șefului NATO, țări partenere ca Australia și Noua Zeelandă au indicat și ele că vor contribui la achizții.