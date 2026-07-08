NATO trebuie să acorde atenție și flancului său sudic, cere Meloni la Ankara

NATO trebuie să acorde atenție și flancului său sudic, în contextul în care și acesta este vizat de amenințări, a declarat miercuri premierul italian Giorgia Meloni, după încheierea summitului de la Ankara, informează Reuters și ANSA.

„Africa este vecinul nostru direct și ar dori să coopereze cu noi mai mult, într-o manieră sănătoasă. Europa trebuie să fie acolo, NATO trebuie să fie acolo, Occidentul trebuie să fie acolo. De aceea cerem o mai mare atenție pentru flancul nostru sudic, în primul rând pentru că nu am eșuat în a arăta solidaritate cu aliații noștri pe flancul estic, dar și noi riscăm să fim victime ale amenințărilor”, a spus șefa guvernului italian într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

„Ne așteptăm la aceeași atenție, la aceeași mobilizare pe care am garantat-o aliaților noștri. Și, în al doilea rând, pentru că noi credem că aceasta este o cale eficientă de a ne apăra pe noi și Alianța în mod cuprinzător într-un moment ca acesta”, a continuat Giorgia Meloni.

Ea a dat asigurări că Italia își va îndeplini angajamentele ce îi revin în calitate de membră a NATO, dar a precizat că țara sa va face acest lucru în mod sustenabil și stabilindu-și priorități. „Vrem să ne îndeplinim angajamentele cu privire la cheltuielile de apărare. Facem asta și vom face asta, dar într-o manieră sustenabilă, stabilindu-ne calendare, metode și priorități bazate pe context”.

Meloni a adăugat că Roma investește în apărare: „Dacă investim în apărare, acei bani trebuie să rămână în Italia, în fabricile noastre, în cercetarea noastră, în teritoriile noastre. De aceea, mai multă securitate, dar și mai multe locuri de muncă calificată, mai multă cercetare, nu granturi externe”.

Întrebată dacă regretă investiția politică făcută în relația cu președintele american Donald Trump, în pofida unor dezacorduri publice care au tensionat raporturile dintre Washington și Roma, Meloni a răspuns că nu regretă nimic din ce a făcut.

„Am făcut această investiție politică din convingere față de unitatea occidentală. Nu este o strategie pe care am implementat-o odată cu venirea lui Trump (la Casa Albă), dar una pe care o am cu toți interlocutorii mei. Există asemănări cu Trump, de la imigrație la (opoziția față de) cultura woke. Lucrurile se întâmplă așa cum vedem, dar nu mă voi răzgândi. Am o strategie în minte, pe baza a ceea ce este în interesul național al Italiei și în cel al Europei, mai precis consolidarea unității occidentale”, a explicat ea.

La summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a adoptat un ton mai conciliant, numind-o pe Giorgia Meloni „o persoană drăguță”, dar a reluat criticile la adresa ei întrucât Roma nu a sprijinit atacurile militare americane contra Iranului.