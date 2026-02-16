NATO va înființa un centru de comandă în Laponia, în apropierea Cercului polar arctic

Soldat finlandez al Brigăzii Karelia, pe un obuzier autopropulsat K9 de 155 milimetri, FOTO: Jonathan Nackstrand / AFP / Profimedia Images

Un centru de comandă multinațional al Forțelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunțat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de agenția EFE, preluată de Agerpres.

„Este un pas înainte în consolidarea capacității de descurajare și apărare a NATO în Marele Nord și în regiunea arctică”, a afirmat într-un comunicat Hakkanen, a cărui țară a aderat la Alianța Nord-Atlantică în aprilie 2023, după ce invazia rusă din Ucraina a convins-o să renunțe la decenii de neutralitate militară.

Acest centru de comandă, cu mandat permanent și situat aproape de Cercul polar arctic, va avea câteva zeci” de militari din diferite țări aliate, iar activitățile sale vor contribui la îmbunătățirea pregătirii defensive și a interoperabilității trupelor aliate, potrivit ministrului finlandez.

„Activitățile grupului de luptă FLF în Finlanda se vor concentra în nordul țării, în principal în Rovaniemi și Sodankyla. Luând în considerare sinergiile și capacitatea de a sprijini activitățile, Rovaniemi este cel mai bun amplasament pentru acest centru de comandă”, a menționat Hakkanen.

Forțele NATO din Laponia se vor afla sub comanda Suediei

La comanda FLF din Finlanda se va afla Suedia, ultima țară care a intrat în Alianța Nord-Atlantică acum doi ani, iar în cadrul acestor forțe vor participa celelalte țări nordice (Danemarca, Norvegia și Islanda), precum și Regatul Unit și Franța.

Militari din aceste țări se vor deplasa în Finlanda pentru manevre militare împreună cu forțele finlandeze și „conform cerințelor situației de securitate”.

În cazul înrăutățirii situației în materie de securitate în regiune, prezența trupelor aliate ar putea fi extinsă până la dimensiunea unei brigăzi (între 3.000 și 5.000 de soldați).

Pe lângă acest nou centru de comandă, Finlanda dispune de un subcomandament terestru al NATO pentru nordul Europei, situat în orașul Mikkeli, la doar 100 de kilometri de frontiera cu Rusia.