Navă atacată și scufundată în Marea Neagră, anunță Garda de Coastă turcă. Responsabilii rămân necunoscuți

Vas al Gărzii de Coastă din Turcia Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunţat Garda de Coastă turcă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Atacul a vizat nava de pescuit sub pavilion turcesc DURU 67, în largul oraşului Sevastopol, vestul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia, iar nava s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul Gărzii de Coastă, care nu a oferit detalii despre circumstanţele producerii atacului şi fără a identifica responsabilii.

Un alt vas de pescuit aflat în apropiere a evacuat cei cinci pescari răniți de pe vas și i-a dus la Inebolu, pe coasta turcă a Mării Negre.

„Din nefericire, unul dintre pescarii răniți, care era în stare critică, a murit în timpul evacuării”, a precizat Garda de Coastă.

La sfârșitul lunii mai, Turcia a avertizat asupra unei „escaladări incontrolabile” în regiunea Mării Negre, după un atac cu dronă împotriva unui cargobot turcesc. Marina ucraineană susține că o dronă rusească a atacat nava.

Incidentul survine în aceeași zi în care o dronă navală ucraineană, scăpată de sub control, a intrat în portul Constanța, unde a explodat, fără să provoace victime.

Președintele Nicușor Dan a scris, vineri, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că armata ucraineană a pierdut controlul asupra a patru drone, printre ele fiind și cea care a explodat în Portul Constanța. Toate cele patru drone s-au autodetonat, astfel că nu mai există riscuri la adresa cetățenilor români.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a precizat șeful statului.

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„Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a acuzat președintele Dan.