O nouă alertă în Marea Neagră. Navă avariată lângă Sfântu Gheorghe

Un nou incident a avut loc în noaptea de joi spre vineri în Marea Neagră, la doar câteva zile după cel produs la circa 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. O navă comercială aflată în Zona Economică Exclusivă a României a raportat o avarie, iar primele evaluări indică posibilitatea ca aceasta să fi fost provocată de o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.

Autoritățile române au fost informate azi-noapte despre un incident la bordul navei comerciale Christiana B, sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni din Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, conform sursei citate.

Nava se afla la aproximativ 22 de mile marine (40 km) sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României.

Echipajul a semnalat o avarie la navă și a solicitat sprijin. La momentul transmiterii apelului de urgență existau informații potrivit cărora ar fi fost posibilă evacuarea echipajului, potrivit DSU.

„Ca urmare a primirii solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare a coordonat intervenția, iar către zona incidentului au fost direcționate navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren”, a informat DSU.

Ulterior, comandantul navei a informat autoritățile române că nu există persoane rănite și că echipajul nu mai solicită evacuarea. Potrivit acestuia, nava își putea continua deplasarea către țărm pentru verificări tehnice și remedierea avariei.

Conform evaluărilor preliminare comunicate de DSU, avaria a fost identificată la magazia numărul 6 a navei și este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine.

„Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin cooperarea operațională între toate structurile cu atribuții în domeniu, în vederea acordării sprijinului necesar și a adoptării măsurilor corespunzătoare”, au mai spus reprezentanții DSU.

Petrolierul Gas Lisbon, sub pavilion Liberia, care transporta aproape 4 mii de tone de propan din Egipt în Ucraina, a fost lovit în noaptea de luni spre marți, potrivit președintelui Nicușor Dan.

Trei din cei 17 membri ai echipajului au fost răniți. Marinarii de la bordul navei au declarat că a petrolierul a fost lovit de trei drone.