Explozie pe un petrolier în Marea Neagră, în apropiere de Sfântu Gheorghe. „Nava a fost lovită”, spune Nicușor Dan / Ce se știe până acum

Explozia s-a produs în timpul nopții la bordul unui petrolier în Marea Neagră, la circa 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina, potrivit Știrile ProTV și Digi 24. Autoritatea Navală Română a confirmat marți dimineață incidentul, după relatările din presă. Nicușor Dan spune că nava a fost lovită „în afara apelor teritoriale ale României”.

09:53

Victimele, transportate la spital

Cele trei victime au ajuns, cu ajutorul navei multirol aparținând ISU Tulcea în municipiul omonim, de unde vor fi preluate și transportate la spital cu ambulanțe SMURD și ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanta ( SAJ), a mai transmis DSU.

09:42

Petrolierul arde lângă Sulina. Ce încărcătura avea

„Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

În urma producerii „unui incident” la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare, a adăugat DSU.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția aeriană cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI nu a putut fi realizată.

3 din cei 17 membri ai echipajului au avut nevoie de ajutor medical. „Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie”, potrivit DSU.

Incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii, petrolierul fiind ancorat, au mai comunicat autoritățile române.

Orașul ucrainean Reni, regiunea Odesa, este situat la aproximativ 22 de kilometri de Galați.

Nava Gas Lisbon localizată pe hartă pe site-ul Marine Traffic

09:22

Nicușor Dan: „A fost lovită în afara apelor teritoriale ale României”

Președintele Nicușor Dan a declarat că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine (37 km, n.r.) în largul țărmului românesc”, a spus șeful statului într-un mesaj pe rețelele de socializare.

„De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației”, a adăugat Dan.

Președintele a subliniat că „instituțiile statului sunt în alertă” și vor investiga care sunt „circumstanțele, cauzele și responsabilitățile” pentru acest incident „grav”.

Traseul navei: se îndrepta către portul ucrainean Reni

Șeful statului a mai spus că se datorează „cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni, a mai susținut Nicușor Dan.

Site-ul de monitorizare a navelor maritime Marine Traffic arată că nava era programată să ajungă la Sulina marți dimineață la ora 5. Nava a plecat din Alexandria joi, 16 iulie.

09:06

Nava transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), au declarat Forțele Navale pentru Știrile ProTV.

Conform sursei citate, este vorba despre Gas Lisbon. Datele Marine Traffic arată că petrolierul sub pavilion Liberia se afla în Marea Neagră în urmă cu aproximativ 4 ore și că acum staționează.

O navă cu GPL a luat foc pe Marea Neagră. Sursa foto: captură video Digi24

„În noaptea de 21 iulie 2026, la ora 00:05, MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), structură din cadrul Autorității Navale Române, a fost alertat de către nava GAS LISBON, sub pavilion Liberia, ca se afla in dificulate, în urma unui incendiu produs la bord. Alerta a fost confirmată atât prin prin mesaje radio cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe”, a transmis oficial Autoritatea Navală Română.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, a precizat autoritatea. Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale.

Operațiunea de salvare a fost coordonată de Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Constanța, mobilizând navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis apartinand ARSVOM, precum și alte mijloace de intervenție disponibile.

„Din cauza distantei, comunicarea directa cu nava s-a desfasurat cu dificultate, schimbul de informații fiind efectuat prin intermediul unei nave aflate în apropiere”, a mai spus Autoritatea Navală Română.

A fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.