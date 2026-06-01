Navă de asalt amfibiu, trimisă în România de un aliat NATO. Ce echipament se află la bord

Nava de asalt amfibiu „Castilla”, aparţinând Marinei spaniole, se îndreaptă spre România cu cea mai mare parte a militarilor din infanteria marină spaniolă care vor participa la o nouă misiune pe flancul estic al NATO, potrivit portalului Infodefensa.com, citat de Agerpres.

La bord se află, de asemenea, vehicule Vamtac şi Pirana IIIC, precum şi echipamente logistice care urmează să fie desfăşurate pe teritoriul românesc.

Brigada de infanterie marină a Flotei spaniole trimite în România un subgrup tactic mecanizat format din peste 200 de militari şi aproape 40 de vehicule. Acesta va fi integrat într-o brigadă multinaţională condusă de Franţa.

Activităţile planificate vor fi similare celor desfăşurate deja de Forţele armate spaniole în Letonia şi Slovacia. Acestea vor include exerciţii proprii ale unităţii, exerciţii organizate de brigada multinaţională prezentă în România, precum şi activităţi stabilite în cooperare cu Forţele armate române.

Subgrupul tactic va fi alcătuit în principal din personal al Companiei a 10-a din Batalionul 3 Mecanizat şi va dispune de până la 13 vehicule de luptă Pirana IIIC.

De asemenea, va fi desfăşurat un pluton dotat cu mitraliere grele de calibrul 12,7 mm, montate pe vehicule 4×4 Vantac ST5, din cadrul Batalionului I de desant. Contingentul va include şi rachete antitanc Spike, sisteme aeriene pilotate de la distanţă, echipe de neutralizare a explozibililor, o unitate de sprijin logistic şi personal medical.