Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare de statul rus, a stabilit o anchetă desfășurată de cinci țări europene

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 în circumstanțe neclare într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de către Moscova, potrivit unei anchete desfășurate de cinci țări, printre care Marea Britanie, și ale cărei concluzii au fost dezvăluite sâmbătă de Londra, relatează AFP.

„Știm că statul rus a folosit această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi, de teama opoziției sale”, a afirmat Ministerul britanic al Afacerilor Externe, într-un comunicat emis alături de Suedia, Franța, Olanda și Germania, în contextul apropierii datei ce marchează doi ani de la moartea criticului fervent al președintelui rus Vladimir Putin.

Aleksei Navalnîi a murit pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare rusă de la Cercul Polar Arctic, lipsind opoziția de cel mai carismatic și popular lider.

„A fost otrăvit”, a acuzat și văduva lui Navalnîi

În septembrie anul trecut, și Iulia Navalnaia, soția fostului lider al opoziției ruse, a anunțat că teste de laborator efectuate în străinătate au arătat că acesta a fost otrăvit. Potrivit ei, testele au fost făcute pe probe biologice prelevate de la Navalnîi și scoase ilegal din țară în 2024.

Navalnaia a acuzat în repetate rânduri regimul lui Vladimir Putin că i-a ucis soțul, o afirmație pe care Kremlinul a respins-o ca fiind absurdă.

Într-un clip postat pe X, ea a explicat că materialul biologic provenit de la Navalnîi a fost scos ilegal din țară în 2024 și că două laboratoare au examinat aceste probe.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Aleksei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaia.

Ea a cerut laboratoarelor să facă publice concluziile lor cu privire la „adevărul incomod”. Navalnaia nu a specificat ce otravă au găsit laboratoarele.

„Știm totul despre ultima lui zi”

Ea a respins totodată informațiile furnizate de anchetatorii ruși, potrivit cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

Într-o postare pe Facebook, fostul colaborator al lui Navalnîi, Leonid Volkov, a vorbit și el despre anunțul făcut de Iulia Navalnaia.

„Aleksei Navalnîi a fost ucis din ordinul lui Vladimir Putin pe 16 februarie 2024. Ucis într-un mod dureros, prin otrăvire. Și indiferent câte documente medicale sunt extrase, indiferent câte urme sunt șterse, știm totul despre ultima lui zi și despre modul în care a fost ucis”, a scris el.

Moartea lui Navalnîi

Aleksei Navalnîi a murit la 16 februarie 2024 în colonia penală „Lupul Polar” din localitatea Harp, regiunea Iamalo-Neneț. Potrivit autorităților ruse, politicianului i s-a făcut rău în timpul unei plimbări, după care și-a pierdut cunoștința. Medicii sosiți la fața locului au încercat să îl resusciteze, dar nu au reușit.

După aceea, trupul neînsuflețit al lui Navalnîi a fost dus la morga din orașul arctic Salekhard. Reprezentanții Comitetului rus de Investigații au anunțat că vor trebui să efectueze analize, care vor dura 14 zile. În același timp, rudelor și avocaților le-a fost refuzat accesul la cadavru.

Aceste acțiuni au provocat un val de nemulțumire în societate, iar pe 24 februarie 2024, corpul opozantului a fost în cele din urmă predat mamei sale.

Cauza oficială a morții lui Navalnîi a fost aritmia, care s-a dezvoltat ca urmare a unei „boli combinate” și a dus la stop cardiac, declanșatorul acesteia fiind o creștere critică a tensiunii arteriale, potrivit autorităților ruse. În același timp, Comitetul de Investigații din Rusia a insistat că moartea politicianului „nu este de natură criminală”.

Iulia Navalnaia a declarat că „Aleksei nu a avut nicio boală de inimă în timpul vieții sale”.

Simptome ascunse

Publicația rusă de investigație The Insider scria în 2024 că a obținut acces la sute de documente oficiale referitoare la moartea lui Aleksei Navalnîi în colonia penală „Lupul Polar”.

The Insider a scris că a obținut două versiuni ale deciziei prin care maiorul Alexander Varapaev a refuzat să deschidă un dosar penal în cazul morții lui Navalnîi, potrivit The Moscow Times.

Inițial, în documentul semnat de Varapaev se susținea că politicianul, înainte de moartea sa, „s-a întins pe podea, după care a început să se plângă de o durere ascuțită în abdomen”.

„A început o erupție reflexă a conținutului stomacului, au apărut convulsii și și-a pierdut cunoștința, ceea ce a fost raportat imediat personalului medical al penitenciarului”, se arată în primul document, potrivit publicației ruse de investigație.

Cu toate acestea, acest fragment a dispărut din versiunea finală a deciziei. În același timp, inventarul „obiectelor confiscate”, întocmit după moartea lui Navalnîi, care includea și „probe de vărsături”, a fost supus examinării. Nici analizele, nici conținutul stomacal nu au fost trecute în varianta oficială a documentului.