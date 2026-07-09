Nawrocki și Zelenski şi-au reluat dialogul la Ankara: „Mizăm pe Ucraina să înţeleagă”

Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au discutat miercuri în marja summitului NATO de la Ankara, reluând dialogul dintre cele două ţări aliate afectat de o dispută istorică, notează AFP.

Relaţiile dintre Varşovia şi Kiev s-au răcit la sfârşitul lunii mai, când preşedintele naţionalist polonez i-a reproşat lui Volodimir Zelenski că a acceptat să ofere unei unităţi militare ucrainene numele Armatei Insurecţionale Ucrainene (UPA), o organizaţie naţionalistă din Al Doilea Război Mondial considerată responsabilă pentru masacrarea a peste 100.000 de civili polonezi, relatează Agerpres.

Nawrocki a anunţat la sfârşitul lunii iunie retragerea celei mai înalte distincţii a ţării sale, Ordinul Vulturului Alb, acordată lui Volodimir Zelenski, iar preşedintele ucrainean şi-a anulat, în replică, participarea, la Gdansk, la o conferinţă privind reconstrucţia ţării sale.

„Ceea ce nu se schimbă cu adevărat este că, atât pentru Ucraina, cât şi pentru Polonia, Federaţia Rusă rămâne principala ameninţare”, a declarat Nawrocki după ce s-a întâlnit cu omologul său ucrainean la Ankara.

El a adăugat, totuşi, că el şi Zelenski nu au „reuşit să rezolve (…) chestiunile istorice” privind masacrele din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial pe care Polonia le consideră un „genocid”.

„Având în vedere importanţa acestei probleme pentru polonezi, mizăm pe Ucraina să înţeleagă că steagul lui Bandera îi limitează viitorul în UE”, a adăugat Nawrocki, făcând referire la Stepan Bandera, unul dintre liderii UPA.

După întâlnire, Zelenski a scris pe X că, împreună cu omologul său polonez, „au convenit să continue dialogul”.

În ciuda disputei, Polonia continuă să servească drept placă turnantă pentru ajutorul militar şi umanitar destinat Ucrainei, iar guvernul premierului său liberal Donald Tusk a îndemnat în repetate rânduri la dezescaladare.