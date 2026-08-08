Nazare: „Reconfirmarea ratingului de către Moody’s, un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem piețelor și investitorilor”

Reconfirmarea ratingului suveran al României de către Moody’s și recunoașterea progreselor fiscale realizate reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem piețelor și investitorilor, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar şi la încetinirea ritmului de creştere a datoriei publice şi a costurilor cu dobânzile. În acelaşi timp, Moody’s menţine perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementare a ajustării fiscale pe termen mediu în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar”, a transmis Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă, conform News.ro și Agerpres.

„Reconfirmarea ratingului de către Moody’s şi recunoaşterea progreselor fiscale, realizate mai rapid decât se anticipase, reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem pieţelor şi investitorilor”, a precizat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Nazare a mai spus că „faptul că deficitul pe 2026 este prognozat în scădere la 5,8% din PIB demonstrează că măsurile noastre de disciplină bugetară, pe lângă faptul că dau rezultate palpabile, întăresc convingerea agenţiilor de rating şi a mediilor investiţionale în atingerea obiectivelor fiscale din acest an”

El a adăugat că prioritatea rămâne continuarea ajustării fiscale pentru protejarea ratingului .

„Pentru perioada următoare, prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală în vederea protejării ratingului investiţional şi reducerii costurilor de refinanţare. Construirea consensului politic în jurul acestor obiective şi evitarea blocajelor politice sunt premise necesare pentru revenirea perspectivei la stabilă”, a mai transmis Nazare.

Agenția de rating Moody’s a menținut vineri ratingul României la „Baa3”, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă.

Moody’s a anunțat decizia vineri seară, în urma unei evaluări planificate, în cadrul căreia a remarcat că demiterea Guvernului Bolojan a făcut condițiile de pe scena politică „mai dificile”, dar că se așteaptă la instalarea unui nou guvern „după vacanța de vară”.