„Ne-am întors la vremuri întunecate”. Unul dintre vicepreședinții PNL propuși de Bolojan spune că noua echipă trebuie „să pună o valiză la ușă”

Unul dintre cei opt liberali pe care Ilie Bolojan îi propune pentru funcția de vicepreședinte PNL, deputatul de Alba Florin Roman, susține că membrii viitoarei echipe de conducere a partidului sunt „ținte fixate” și trebuie să se gândească „să pună și o valiză la ușă”.

„Știu că nu va fi ușor, traversam momente dificile, în care cei care accepta astfel de candidaturi trebuie să se gândească serios să pună și o valiză la ușă. Ne-am întors la vremuri întunecate”, a scris Florin Roman într-o postare pe Facebook, după ce numele său a apărut pe lista echipei de conducere pe care o propune Ilie Bolojan Congresului PNL de duminică.

„Suntem ținte fixate”

Totodată, Roman spune că Ciprian Ciucu este „o mare pierdere” pentru conducerea partidului, în condițiile în care primarul Capitalei a anunțat că nu va candida la o funcție de conducere în PNL din cauza dosarului penal pe care i l-a deschis, joi, DNA.

„Știu că suntem ținte fixate, că vor mai fi astfel de episoade, că se vor vărsa atacuri la persoană la greu, că vor fi și lături aruncate, din simplul motiv că, după mulți ani, PNL nu va mai fi condus nici de la Cotroceni, nici din alte zone gri”, a comentat Florin Roman.

El s-a referit și decizia recentă a Tribunalului Ilfov suspendate deciziile de luni ale conducerii PNL de a nu vota guvernul Veștea și de excludere din partid a parlamentarilor care ar încălca prima decizie.

„Mă bucur totuși că mai putem decide noi liberalii cine ne sunt conducătorii, mai ales după ce un tribunal din Ilfov a dat o decizie ce suprimă flagrant, democrația și strategia internă a unui partid. Ilie Bolojan a ales o echipă ce îmbină tinerețea, prin acordarea încrederii unor tineri colegi, experiența, deschiderea spre colegi noi. O să rezistăm până la capăt”, a conchis Florin Roman.

Echipa propusă de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”.

Bolojan propune și o echipă de conducere a partidului, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

Mircea Abrudean

Ioan Popa

Siegfried Muresan

Oana Gheorghiu

Alexandru Muraru

Dragoș Pîslaru

Florin Roman

Gabriela Horga

„Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Menționăm că aceasta este singura moțiune depusă”, transmite PNL.