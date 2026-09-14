Skip to content
Opinii /

Ne-am obișnuit cu ideea că AUR va câștiga alegerile și poate chiar așa va fi. De ce cordonul sanitar nu funcționează

Redactor-șef

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

AUR este în cel mai bun moment al existenței sale și are toate șansele să-și confirme supremația, acum și în 2028. Dar ei nu sunt feriți de necunoscute. Printre acestea, le rămâne o întrebare esențială: vor putea face majoritate?

  • Tot ceea ce se întâmplă nu se va întâmpla doar în 2028. Plăcile tectonice se mișcă deja. Când George Simion spunea că AUR nu e atât de radical pe cât ar trebui, el vorbea serios.
  • Să vedem ce poate însemna acest lucru.

Din boxa acuzaților, liderul PNȚ Iuliu Maniu vorbea în fața călăilor săi de „cele două mari principii legate de sufletul meu și pentru care am luptat: democrație și dreptate socială”. 