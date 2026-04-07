„Ne întoarcem”. Misiunea Artemis II se îndreaptă înapoi spre Pământ. Ce au văzut astronauții când au făcut ocolul Lunii și când vor ajunge acasă

Cratere lunare necunoscute, un apus și un răsărit al Pământului și o eclipsă de Soare: după o zbor deasupra Lunii plin de momente memorabile, cei patru astronauți ai misiunii Artemis și-au reluat drumul spre Pământ, transmite AFP.

„Ne întoarcem”, a declarat Christina Koch, exploratoare experimentată care intră în cărțile de istorie ca prima femeie care a zburat deasupra Lunii.

Președintele american Donald Trump i-a sunat pentru a-i felicita călduros.

„Astăzi ați intrat în istorie și ați făcut întreaga Americă cu adevărat mândră, incredibil de mândră”, le-a spus americanilor Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, precum și canadianului Jeremy Hansen, care nu numai că tocmai au realizat primul zbor în jurul Lunii din 1972, dar au ajuns mai departe în spațiu decât orice alt om înaintea lor, la peste 406.000 km de Pământ.

Echipajul Artemis II, captură în timp ce vorbeau cu Donald Trump. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Lipiti de hublouri timp de aproape șapte ore, ei au beneficiat de o perspectivă inedită pentru a observa Luna, de la o altitudine mai mare (6.500 km) decât vederea a predecesorilor lor din misiunea Apollo, de la o sută de km.

Descoperind cu uimire peisajele lunare, ei au oferit nenumărate descrieri ale reliefului sau ale umbrelor maronii și verzuie ale craterelor și solului lunar.

„Se vede un crater dublu foarte frumos. Arată ca un om de zăpadă. Este cu adevărat greu de descris. Este incredibil”, a spus pilotul Victor Glover, care a devenit primul astronaut de culoare care a participat la o misiune lunară.

Astronauții au observat regiuni ale feței ascunse care „nu au fost niciodată iluminate în timpul misiunilor Apollo”, a declarat pentru AFP, la sfârșitul acestei zile istorice, Jenni Gibbons, astronauta canadiană care a asigurat luni toate comunicațiile cu echipajul din sala de control a NASA din Houston.

„Unele dintre caracteristicile pe care Artemis II le-a observat și descris astăzi nu au fost văzute niciodată de ochiul uman. Este prima dată când cele mai sensibile camere din lume, și anume ochii umani, au putut să le observe”, a explicat ea.

Au văzut un răsărit al Pământului

Întoarcerea lor va avea loc vineri în largul Californiei, unde capsula Orion va ameriza, încetinită de parașute.

NASA subliniază importanța științifică a misiunii. Zborul a fost transmis în direct și în foarte înaltă definiție pe mai multe platforme, precum Netflix și YouTube, grație camerelor GoPro instalate în exteriorul navei.

În timpul zborului, astronauții au trecut timp de 40 de minute în spatele Lunii, ceea ce a întrerupt comunicațiile, la fel ca în vremea misiunilor Apollo.

Ei au asistat la acest spectacol observat de doar câțiva oameni în istorie: un apus și o răsărit al Pământului. Precum și o eclipsă în care Luna a blocat Soarele, demnă de „science-fiction”, a exclamat Victor Glover.

Ei intenționau în special să imortalizeze răsăritul Pământului, la fel ca în 1968 predecesorii lor de la Apollo 8, primii care au orbitat în jurul Lunii, într-o fotografie care a schimbat radical viziunea noastră asupra lumii.

Astronauți pe Lună în 2028

Recordul de distanță față de Pământ este a fost doar cu 6.000 km mai mare decât cel al echipajului Apollo 13 din 1970, dar a fost sărbătorit de NASA și de președintele Trump ca dovadă a renașterii programului spațial american cu echipaj uman – Trump promițând chiar și o misiune pe Marte într-o zi.

„Alegem acest moment pentru a lansa o provocare generației noastre și celei următoare, pentru a ne asigura că acest record va fi de scurtă durată”, a declarat Jeremy Hansen la scurt timp după stabilirea recordului.

Echipajul a profitat de ocazie pentru a face o cerere specială: să denumească două cratere lunare, unul în onoarea navei lor, botezată „Integrity” („Integritate”), iar celălalt în onoarea lui Carroll Taylor Wiseman, soția decedată a comandantului, care a făcut echipajul să izbucnească în lacrimi.

Ziua a început cu un alt moment emoționant, cu un mesaj de la Jim Lovell, pionier al misiunilor Apollo 8 și 13, înregistrat cu câteva luni înainte de decesul său în 2025.

„Știu că veți fi foarte ocupați, dar nu uitați să vă bucurați de priveliște”, le-a îndemnat astronautul. Așa s-a și întâmplat.

Dacă această misiune și următoarea, de anul viitor, se vor desfășura fără probleme, agenția spațială americană intenționează să trimită astronauți pe Lună în 2028.