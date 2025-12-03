Ne luăm rămas-bun de la Cristian Milea, Brand Manager Audi România

„Pierdem nu doar un profesionist de excepție, un pilon al industriei auto din România, ci și un om bun și demn, care a făcut mult bine tuturor celor pe care i-a întâlnit. Cristian a fost mai mult decât un coleg – a fost un om cald, dedicat, mereu gata să ajute și să ofere un cuvânt bun. Prezența lui a adus mereu căldură și energie în echipa noastră, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.

În cei cinci ani petrecuți alături de noi, din decembrie 2020, Cristian a contribuit decisiv la succesul Audi România. A coordonat strategia de dezvoltare a mărcii, a extins portofoliul și a pregătit brandul pentru viitor, susținând cu pasiune tranziția către mobilitatea verde vehiculelor electrice.

Dincolo de realizările profesionale, Cristian a fost un om de caracter, cu o putere și o etică incontestabile. A inspirat prin calm, înțelepciune și respect, iar pentru noi a însemnat mai mult decât leadership – a însemnat prietenie și omenie.

Suntem alături de familia îndurerată – soția și cele două fiice – în aceste momente grele.

Drum lin, Cristian.”