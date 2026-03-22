„Ne pare rău, stoc epuizat”: Iranul ironizează planul SUA de a scoate pe piață petrolul blocat pe mare

Președintele Parlamentului iranian pare să fi respins decizia administrației Trump de a acorda o licență temporară care să permită Iranului să vândă petrolul aflat deja în stoc pe petroliere, notează CNN.

Statele Unite au sancționat, cu intermitențe, petrolul iranian timp de decenii, iar administrația Trump a blocat vânzările de țiței ale țării după ce a renunțat la acordul nuclear cu Iranul în 2018.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că, prin „deblocarea temporară a acestei cantități deja existente pentru piața globală”, Statele Unite vor aduce rapid aproximativ 140 de milioane de barili de petrol pe piețele internaționale.

„Ridicarea sancțiunilor pentru petrolul iranian blocat în prezent pe mare? Ne pare rău – stocul este epuizat”, a scris în această dimineață pe X Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre cei mai importanți oficiali iranieni aflați în funcție.

Scott Bessent nu a precizat cât ar putea dura o astfel de relaxare a sancțiunilor, care ar avea ca model relaxarea temporară a sancțiunilor împotriva petrolului exportat de Rusia anunțată recent de Washington, ce a permis până la începutul lunii aprilie comercializarea petrolului rusesc deja încărcat pe nave.