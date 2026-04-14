Negociatorii americani „nu au timp pentru Ucraina”, spune Zelenski. Cuvântul prin care i-a descris pe emisarii lui Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, într-un interviu în presa germană, că negociatorii Washingtonului „nu au timp pentru Ucraina” din cauza războiului împotriva Iranului, fiind „constant în discuții” cu reprezentanții Teheranului, transmite AFP.

În cadrul declarațiilor făcute pentru televiziunea publică ZDF, liderul Ucrainei a spus că negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au ajutat la medierea negocierilor dintre Kiev și Moscova, sunt acum „constant în discuții cu Iranul”.

Volodimir Zelenski i-a descris pe cei doi emisari americani drept „pragmatici” și a spus că aceștia încearcă „să obțină mai multă atenție din partea lui Putin pentru a pune capăt războiului” din Ucraina.

Totuși, a adăugat el, „dacă Statele Unite nu pun presiune pe Putin (…) și se angajează doar într-un dialog blând cu rușii, atunci aceștia nu se vor mai teme”.

Negocierile privind Ucraina, amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Negocierile mediate de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina au fost amânate de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Israelul au lansat o campanie militară împotriva Iranului în 28 februarie. Ultimele discuții dintre reprezentanții Moscovei și cei ai Kievului au avut loc în februarie, la Geneva.

Zelenski a sugerat că nu este singura provocare pentru Ucraina, pentru care situația livrărilor de arme americane a devenit „o mare problemă” în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

„Dacă războiul continuă, vor fi mai puține arme pentru Ucraina. Este esențial, în special în ceea ce privește materialele pentru apărarea antiaeriană”, a spus el.

Marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu cancelarul Germaniei, la Berlin, unde cei doi au semnat un acord de cooperare în apărare care prevede ridicarea relațiilor bilaterale la nivel de parteneriat strategic, potrivit The Kyiv Independent. Partea germană s-a angajat să ofere sprijin suplimentar în domenii cheie, inclusiv în ceea ce privește apărarea antiaeriană, armele cu rază lungă de acțiune, dronele și munițiile.