Negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA pentru reluarea discuțiilor de pace, anunță Zelenski. „A fost o pauză în negocieri, e timpul să o încheiem”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că echipa de negociere ucraineană se îndreaptă spre SUA, unde are programată o întâlnire, sâmbătă, cu negociatorii americani, relatează News.ro citând Ukrainska Pravda.

Preşedintele ucrainean a anunţat că există semnale din partea americană cu privire la disponibilitatea de a continua activitatea în formatele actuale de negociere pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„A fost o pauză în negocieri, este timpul să o încheiem. Şi facem totul pentru ca negocierile să fie cu adevărat substanţiale. Echipa ucraineană – mai exact partea politică a grupului de negociatori – este deja pe drum, iar sâmbăta aceasta aşteptăm o întâlnire în Statele Unite ale Americii. Astăzi am discutat în detaliu despre negocieri atât cu (Rustem) Umerov, cât şi cu Kirill Budanov şi cu David Arahamia. De asemenea, la întâlniri va participa şi Serghei Kisliţa. Prioritatea noastră este să facem totul pentru a avea şansa la o pace demnă. Şi le mulţumesc tuturor celor care ne ajută în acest sens”, a declarat Volodimir Zelenski.

Şeful statului a mai spus că secretarul Consiliului Naţional de Securitate, Rustem Umerov, a vizitat ţările din Orientul Mijlociu şi are o idee despre ce acorduri de securitate pot fi încheiate cu acestea.

„În această săptămână, Rustem Umerov a fost în principalele capitale din regiunea Golfului şi astăzi a prezentat deja un raport privind rezultatele. Deocamdată, prin telefon. Mâine va urma un raport mai detaliat online. Există o înţelegere cu privire la noile acorduri de securitate care pot fi încheiate cu ţările din această regiune. Există aspecte concrete prin care acestea pot sprijini ţara noastră, pot sprijini apărarea noastră – în primul rând este vorba de apărarea aeriană – şi există aspecte în care noi le putem sprijini şi deja le sprijinim. Grupurile de experţi ucraineni pentru protecţia împotriva „sinucigaşilor cu bombă” se află deja în ţările respective, iar zilnic se raportează cu privire la îndeplinirea sarcinilor lor”, a mai spus Zelenski.

Pe 13 martie, Volodimir Zelensk a declarat că Ucraina este pregătită pentru o nouă rundă de negocieri privind încheierea războiului, însă locul şi ora întâlnirii nu au fost încă stabilite din cauza poziţiilor diferite ale SUA şi Rusiei.

Zelenski insistă, de asemenea, asupra necesităţii unei întâlniri cu preşedintele SUA, Donald Trump, deoarece „există unele chestiuni care nu stau pe loc”.

În acelaşi timp, presa a relatat că Trump îşi pierde interesul pentru negocierile privind soluţionarea paşnică a războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, deoarece acum se concentrează asupra Iranului.

Pe 3 martie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că pauza în negocierile dintre Ucraina, SUA şi Rusia este temporară şi se poate încheia după ce toate părţile îşi vor coordona programul, în primul rând partea americană.