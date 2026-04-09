„Negocieri directe”. Criticat pentru continuarea ofensivei în Liban, Netanyahu anunță noi instrucțiuni pentru cabinetul său

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, joi, că a dat dispoziții cabinetului său pentru inițierea unor discuții directe cu Libanul pentru dezarmarea Hezbollah și pentru stabilirea unor „relații de pace” între cele două țări, a scris AFP.

Netanyahu a spus că decizia vine pe fondul „solicitărilor repetate ale Libanului de a deschide negocieri directe cu Israelul”, precum și că își dorește ca discuțiile să înceapă „cât mai curând posibil”.

„Negocierile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollah și stabilirea unor relații de pace între Israel și Liban. Israelul apreciază apelul de astăzi al prim-ministrului Libanului de a demilitariza Beirutul”, conform comunicatului transmis de biroul lui Netanyahu.

Israelul, criticat pentru continuarea atacurilor în Liban

Atât Israelul, cât și Statele Unite au spus că armistițiul anunțat marți noapte de președintele american Donald Trump în războiul cu Iranul nu acoperă Libanul, unde forțele israeliene au lansat o campanie împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah.

Interpretarea a fost contestată atât de Iran, cât și de Pakistan, care a contribuit la medierea acordului de încetare a focului.

Miercuri, după anunțul lui Trump cu privire la armistițiu, Israelul a atacat peste 100 de ținte în Liban, omorând 203 persoane și rănind alte peste 1.000, conform Ministerului libanez al sănătății. A fost cea mai sângeroasă zi din războiul dintre Israel și Hezbollah, potrivit The New York Times.

Cancelarul Germaniei a declarat, joi, că „severitatea cu care Israelul poartă război acolo ar putea duce la eșecul întregului proces de pace”. Friedrich Merz a precizat că el și alți lideri europeni l-au îndemnat pe premierul Benjamin Netanyahu să pună capăt atacurilor din Liban.

Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a criticat escaladarea israeliană și avertizat că a nu include Libanul în acordul de încetare a focului „va destabiliza întreaga regiune”.

Posesia de arme la Beirut, permisă doar statului

Guvernul libanez a anunțat, joi, că doar instituțiile statului vor putea să mai posede armament la Beirut.

„Armatei și forțelor de securitate li se solicită să înceapă imediat să consolideze impunerea deplină a autorității statului asupra guvernoratului Beirut și să asigure monopolul armelor doar în mâinile autorităților legitime”, a declarat premierul Nawaf Salam la sfârșitul unei ședințe de cabinet, citat de AFP.

Guvernul libanez interzisese activitățile militare ale Hezbollah încă de la începutul lui martie, la scurtă vreme după izbucnirea războiului, însă organizația a continuat să desfășoare operațiuni militare.