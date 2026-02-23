Negocieri pentru bugetul pe 2026. Liderii coaliției se întâlnesc azi ca să discute despre cum vor împărți banii. Condițiile PSD

Luni de la ora 13:00 liderii Coaliției se întâlnesc la Palatul Victoria pentru a discuta despre cum vor fi împărțiți banii între ministere în 2026 și despre proiectele de investiții.

La finalul săptămânii trecute, Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la TVR că până la finalul acestei săptămâni discuțiile despre buget ar trebui să fie finalizate.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta – cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Ilie Bolojan la TVR 1.

La începutul anului, premierul Bolojan a avut discuții despre proiectul de buget cu toți miniștrii, cu guvernatorul Băncii Naționale și cu președintele Nicușor Dan. Și Sorin Grindeanu a discutat cu miniștrii PSD din cabinetul Bolojan despre „marile proiecte de investiții din fiecare domeniu”.

Mai mult, săptămâna trecută liderii coaliției s-au întâlnit și cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni ca să discute despre buget. Atunci, președintele „a notat absolut tot”, potrivit unor surse care au participat la întâlnire.

PSD pune condiții pentru adoptarea bugetului

Ca proiectul de buget să ajungă în Parlament pentru a fi dezbătut, modificat și adoptat, trebuie să treacă testul coaliției de guvernare. PSD a anunțat deja că dacă viitorul buget pentru 2026 nu va cuprinde și măsurile de solidaritate dorite de social-democrați, nu îl vor vota.

E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1.24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1501-2000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2001- 3000 de lei.

Conducerea PSD a luat decizia de a propune pachetul în coaliție într-o ședință din 1 februarie care a avut loc la Vila Lac.

Bugetul întârziat, criticat chiar și de Nicușor Dan

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără a fi finalizat bugetul național, așa cum se întâmplă în mod uzual. Inițial, ar fi trebuit să fie adoptat la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Însă a fost amânat.

Bugetul ar trebui să fie adoptat după reforma administrației publice, astfel încât măsurile din pachetul de reforme să poată fi puse în aplicare. Reforma, care a fost negociată luni întregi în coaliție, ar urma să fie adoptată săptămâna asta, dacă va fi avizată de toate ministerele.

La finalul anului trecut, președintele Nicușor Dan a declarat că adoptarea bugetului este o urgență pentru România:

„Nu e bine că suntem în 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Trebuia la 31 decembrie să avem buget. Urgența pentru coaliția este să dea bugetul pe 2026 și bugetul pe 2026, așa cum știu, așa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit, poate puțin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor – și în special piaței financiare – că România este serioasă și își respectă angajamentele în ceea ce privește deficitul”, spunea atunci președintele.