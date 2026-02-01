Ședință a conducerii PSD la Vila Lac, astăzi. Ce vor discuta social-democrații

Conducerea PSD se reuneşte duminică, de la ora 17.00, într-o şedinţă a Consiliului Politic Naţional al partidului, la Vila Lac.

Principalul subiect de pe agendă îl reprezintă priorităţile legislative ale partidului, având în vedere că luni începe prima sesiune parlamentară din acest an, au declara surse din PSD pentru Agerpres.

Se va discuta, de asemenea, despre propunerile pe care miniştrii PSD le vor susţine în Guvern la elaborarea bugetului de stat pe acest an, dar şi despre situaţia din coaliţia de guvernare.

Tot în această şedinţă vor fi desemnaţi preşedinţii interimari ai PSD Sector 2, Sector 4 şi Sector 6, după ce Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu şi-au dat demisia din funcţiile de preşedinţi ai acestor organizaţii.

Organizaţia PSD Bucureşti a anunţat sâmbătă propunerile pentru funcţiile de preşedinte ale organizaţiilor PSD din sectoarele 2, 4 şi 6.

Astfel, preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a formulat următoarele nominalizări, susţinute în unanimitate: Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Sector 2, Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD Bucureşti, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizaţiei PSD Sector 4 şi Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului Bucureşti, a fost desemnat pentru preluarea preşedinţiei Organizaţiei PSD Sector 6.

Potrivit unui comunicat transmis de PSD Bucureşti, propunerile menţionate vor fi prezentate duminică, în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare.