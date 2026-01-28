Fierbe Coaliția: Miniștrii PSD, convocați în ședință de Grindeanu la o zi după ce Bolojan a spus că nu exclude varianta unui guvern minoritar

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se întâlnește cu cei șapte miniștri PSD pentru a discuta despre bugetul pentru anul 2026, cu declarat pentru HotNews surse din partid. Ședinta vine la o zi după ce premierul Bolojan a declarat într-un interviu pentru RFI România că nu exclude varianta unui guvern minoritar, din care să nu facă parte social-democrații.

Ședința convocată de Grindeanu a început la ora 12:00 și are loc în biroul acestuia de la Camera Deputaților. Discuția se va concentra pe bugetul pentru anul 2026, care ar trebui adoptat până la finalul lunii februarie, și pe propunerile pe care miniștrii PSD urmează să le înainteze, spun sursele citate.

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a declarat, înaintea ședinței, că este nevoie de o creștere a alocațiilor pentru copiii cu dizabilități, deoarece în prezent acestea se situează la un nivel extrem de scăzut, de doar 80 de lei pe lună.

„Înțelegem nevoia economiilor la buget, facem tot ce putem în legătură cu acest subiect, însă, în același timp, înțelegem și nevoia de solidaritate socială și de a compensa anumite categorii de cetățeni, cum sunt copiii cu dizabilități, apropo de înghețarea alocațiilor. Copiii cu dizabilități primesc niște beneficii sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic, 80 de lei minim per persoană pe lună. Cred că 80 de lei nu pare o sumă mare pentru nicio persoană. Acolo, de exemplu, credem că e nevoie de o creștere. Dar este doar unul dintre exemple, cel mai relevant”, a spus Manole, citat de Agerpres.

Premierul a avut, până acum, discuții despre proiectul de buget cu toți miniștrii, cu guvernatorul Băncii Naționale și cu președintele Nicușor Dan.

Nu e prima oară când Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință. Același lucru s-a întâmplat în septembrie 2025, când au discutat despre rectificarea bugetară și despre ce sume suplimentare să ceară.

PSD are 7 miniștri în Cabinetul Bolojan: Marian Neacșu, care este vicepremier, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății și Florin Manole, ministrul Muncii.

În ultimele săptămâni, mai mulți lideri din partid au lansat atacuri dure la adresa premierului Bolojan, pe care l-au acuzat de „scamatorii contabile”.

Bolojan spune că nu exclude un guvern minoritar, după o serie de atacuri dinspre PSD

Întrebat direct într-un interviu la RFI România dacă ar putea guverna mai bine fără PSD, Ilie Bolojan a explicat că pentru stabilitate politică, pentru majoritatea stabilă necesară pentru adoptarea unor măsuri nepopulare „ai nevoie de partidele care pot face această majoritate”.

„Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spus premierul când a fost întrebat despre varianta unui Guvern minoritar.

După ce jurnalistul i-a cerut clarificări, Bolojan a explicat că varianta Guvernului minoritar „nu este o ipoteză de lucru”. „Acest lucru nu este de dorit, ar fi o situație limită și eu personal nu încurajez această situație”, a adăugat premierul.

În același interviu, Bolojan a spus și că din punct de vedere uman, nu este „foarte confortabil” ca în ședințele coaliției să se întâlnească cu oameni „care se comportă absolut rațional și după aceea în declarații pe posturile de televiziune au un comportament total diferit”.