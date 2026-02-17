Lovitură încasată de ruși înainte de negocieri. Trump presează totuși Kievul să ajungă „rapid” la un acord cu Moscova

Delegațiile Ucrainei și Rusiei se vor întâlni marți și miercuri la Geneva pentru o nouă rundă de negocieri de pace mediate de SUA, care, potrivit Kremlinului, se vor concentra probabil pe problema teritoriilor, principalul punct de divergență, notează Reuters. În timp ce până acum, după mai multe runde de discuții, nu s-a ajuns la un progres major, pe câmpul de luptă forțele Kievului au înregistrat cel mai rapid avans din ultimii ani.

Președintele american Donald Trump a îndeamnat Ucraina să ajungă „rapid” la un acord cu Rusia înainte de negocierile mediate de SUA, care vor avea loc marți la Geneva, scriu The Guardian și France24.

„Ucraina ar face bine să se așeze la masa negocierilor, rapid”, a declarat liderul de la Casa Albă reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta spre Washington.

Trump presează Moscova și Kievul să ajungă la un acord pentru a pune capăt celui mai mare război din Europa din 1945, deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns că țara sa se confruntă cu o mai mare presiune pentru a face concesii.

„Chiar și în ajunul întâlnirilor trilaterale de la Geneva, armata rusă nu are alte ordine decât să continue atacurile asupra Ucrainei. Acest lucru spune multe despre modul în care Rusia privește eforturile diplomatice ale partenerilor”, a scris luni liderul ucrainean pe rețelele de socializare.

„Numai cu o presiune suficientă asupra Rusiei și garanții clare de securitate pentru Ucraina se poate pune capăt în mod realist acestui război”, a adăugat el.

Moscova, fermă pe poziție

Președintele SUA, care pe parcursul celui de-al doilea mandat a oscilat între criticarea Moscovei și a Kievului, a dat vina la sfârșitul săptămânii trecut pe Zelenski, sugerând că Ucraina blochează eforturile de a pune capăt războiului.

Moscova a rămas fermă pe poziția sa în discuții, cerând concesii teritoriale și politice majore din partea Ucrainei, cereri anterior respinse de Kiev ca fiind echivalente cu capitularea.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, vor face parte din delegația SUA, în timp ce fostul ministru rus al culturii, Vladimir Medinski, consilierul lui Vladimir Putin, va conduce echipa Moscovei.

Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei și fost ministru al Apărării, și șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Kirilo Budanov, fost șef al spionajului militar, vor fi în fruntea delegației Kievului.

Discuțiile de marți de la Geneva vin după ce Abu Dhabi a găzduit două runde de negocieri pe care ambele tabere le-au descris ca fiind constructive, dar care nu au reușit să ducă la niciun progres major.

Șeful delegației ruse, criticat de ucraineni

„De data aceasta, ideea este să discutăm o gamă mai largă de probleme, inclusiv, de fapt, cele principale. Problemele principale se referă atât la teritorii, cât și la toate celelalte aspecte legate de cererile pe care le-am formulat”, a declarat luni reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cu toate acestea, faptul că negociatorii ucraineni l-au acuzat în trecut pe Medinski, un apropiat al lui Putin, că le-a ținut prelegeri despre istorie ca pretext pentru invazia Rusiei reduce și mai mult speranțele pentru o evoluție semnificativă la Geneva, notează Reuters.

Șeful serviciilor de informații militare, Igor Kostiukov, va participa și el la discuții, în timp ce trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va face parte dintr-un grup de lucru separat pe probleme economice.

Ucraina a reiterat că vrea „o pace durabilă”

Vorbind sâmbătă la Conferința anuală de securitate de la München, Zelenski a spus că speră ca discuțiile de la Geneva să se dovedească „serioase, substanțiale… dar, sincer, uneori pare că părțile vorbesc despre lucruri complet diferite”.

Înainte ca delegația să plece la Geneva, Umerov a declarat că obiectivul Ucrainei de a obține „o pace durabilă și de lungă durată” rămâne neschimbat.

Pe lângă problema teritoriului, Rusia și Ucraina nu s-au înțeles nici în ceea ce privește chestiuni precum cine ar trebui să controleze centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, și posibilul rol al trupelor occidentale în Ucraina, după încheierea războiului.

Avans fulgerător pentru ucraineni pe front

În timp ce discuțiile diplomatice trenează, soldații ucraineni au reușit să obțină victorii spectaculoase pe câmpul de luptă în estul țării, după ce trupele ruse au pierdut accesul la internetul furnizat prin satelit Starlink, potrivit ISW.

Forțele Kievului au recucerit 201 kilometri pătrați de teritoriu într-un interval de cinci zile săptămâna trecută, echivalentul câștigurilor rusești pentru întreaga lună decembrie, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului, citate de AFP.

Este cea mai mare suprafață de teren recucerită de forțele ucrainene într-o perioadă atât de scurtă de la contraofensiva din iunie 2023, anulând săptămâni întregi de avansuri rusești la est de orașul Zaporojie.