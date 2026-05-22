Negocierile dintre Iran și SUA bat pasul pe loc. Diferențele sunt „profunde și ample”, spune un oficial de la Teheran

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei, a afirmat vineri că „nu putem afirma neapărat că am ajuns la un punct în care acordul este aproape” cu Statele Unite, în contextul speculaţiilor despre un posibil sfârşit al războiului, informează EFE, preluată de Agerpres.

Ismail Bagaei a făcut această afirmaţie referindu-se la sosirea la Teheran a şefului armatei din Pakistan, Asir Munir, mediator în conflictul dintre Washington şi Iran, şi a confirmat că o delegaţie din Qatar se află, de asemenea, la Teheran ca parte a procesului de negociere.

Bagaei a spus că diferenţele cu SUA sunt „profunde şi ample” şi, prin urmare, nu este posibil să se atingă un rezultat în câteva săptămâni de negocieri.

Printre chestiunile care sunt negociate cu Washingtonul, el a menţionat încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, Strâmtoarea Ormuz şi blocada navelor şi porturilor iraniene de către SUA.

Condițiile puse de către Iran

Mareşalul Asir Munir a ajuns vineri după-amiază la Teheran, unde, de miercuri, se află şi ministrul de interne pakistanez Mohsin Naqvi în încercarea de a apropia poziţiile dintre Republica Islamică şi SUA.

Teheranul evaluează o nouă propunere americană, a declarat joi Bagaei, care a susţinut că în ultimele zile s-au desfăşurat mai multe runde de „schimburi de mesaje”.

Potrivit mass-media iraniene, Teheranul a cerut Washingtonului încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea sancţiunilor, deblocarea activelor iraniene, acordarea de compensaţii pentru daunele de război şi recunoaşterea suveranităţii sale asupra Strâmtorii Ormuz.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat vineri că s-a înregistrat „un progres uşor” în negocierile cu Iranul, dar a avertizat că nu poate fi instituit un sistem de taxare pe o cale maritimă internaţională precum Strâmtoarea Ormuz.