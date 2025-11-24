Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează

În vreme ce discuțiile din Elveția s-au încheiat pentru moment, negocierile pe tema unui acord de pace continuă, scrie Reuters.

Delegația oficială a Ucrainei, care s-a aflat la Geneva pentru negocieri privind planul de pace propus de SUA, se întoarce la Kiev, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, adăugând că următoarele măsuri vor fi decise în curând.

„Aștept un raport complet în această seară cu privire la progresul discuțiilor de la Geneva și la principalele puncte de interes ale partenerilor noștri”, a spus Zelenski.

„Pe baza acestor rapoarte, vom stabili următorii pași și calendarul. Vom continua coordonarea cu Europa și alți parteneri din întreaga lume”, a adăugat Zelenski.

Negociatorii americani și ucraineni au elaborat duminică un „cadru de pace revizuit” și intenționează să continue negocierile pentru un plan de încheiere a războiului în zilele următoare, potrivit unei declarații comune.

Negocierile sunt în curs

Săptămâna trecută, SUA au luat prin surprindere Kievul și țările europene cu un plan de pace în 28 de puncte, acordând Ucrainei termen până joi pentru a accepta un cadru care să pună capăt celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Această mișcare bruscă a sporit presiunea asupra Ucrainei și a președintelui Volodimir Zelenski, care se află acum în cea mai vulnerabilă poziție de la începutul războiului, după ce un scandal de corupție a dus la demiterea a doi dintre miniștrii săi și în contextul în care Rusia înregistrează un progres constant pe câmpul de luptă.

Zelenski ar putea avea totuși dificultăți în a convinge ucrainenii să accepte un acord considerat ca fiind în detrimentul intereselor lor.

Nicio declarație publică nu a detaliat cum vor fi rezolvate, în varianta actualizată a planului, chestiunile controversate ale conflictului cu Rusia – controlul teritoriilor, garantarea securității Ucrainei împotriva viitoarelor amenințări rusești și finanțarea reconstrucției Ucrainei.

Zelenski a declarat că negocierile sunt în curs, iar mai multe surse au sugerat că liderul de la Kiev ar putea călători la Washington pentru o nouă întâlnire cu Donald Trump.

Nu am primit încă nimic oficial”

Rusia a evitat deocamdată să ia o poziție pe tema planului discutat intens în ultimele zile de liderii din SUA, Ucraina și Europa.

„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus el.

Când a fost întrebat despre o posibilă modificare a clauzei privind relația NATO-Ucraina, care părea să lase deschisă posibilitatea ca Kievul să adere într-o zi la alianța militară, Peskov a insistat că Kremlinul nu va discuta detaliile niciunui proiect de acord pe baza informațiilor din presă.

„Este o chestiune prea importantă și complexă pentru a ne baza doar pe informațiile din presă. În acest caz, este necesar să ne bazăm pe informațiile obținute prin canale oficiale”, a spus Peskov.

El a afirmat că nu există încă planuri pentru o întâlnire în această săptămână între negociatorii ruși și americani.

ABC a scris că oficialii americani și ruși s-ar putea totuși întâlni în curând – deși este neclar când anume.

Kievul caută compromisuri, spune Zelenski

Ceva mai devreme, luni, liderul de la Kiev a explicat că discuțiile Ucrainei cu SUA și Europa continuă.

„Continuăm să colaborăm cu partenerii noștri, în special cu Statele Unite, pentru a găsi compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească”, a declarat Volodimir Zelenski prin videoconferință, de la un summit separat al aliaților Ucrainei, desfășurat în Suedia.

Zelenski a afirmat că Rusia trebuie să plătească pentru războiul din Ucraina și că o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate este crucială.

„În acest moment, ne aflăm într-un moment critic și colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni și mulți alții pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, și pentru a aduce o securitate reală”, a adăugat el.

Zelenski ar putea călători în Statele Unite încă din această săptămână pentru a discuta cu Trump aspectele cele mai sensibile ale planului, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune, citate de Reuters.