Ce urmează după negocierile din Elveția privind pacea în Ucraina. Diferența din comunicatul SUA

Oficiali americani și ucraineni au raportat progrese în eforturile de a pune capăt războiului cu Rusia după discuțiile ce au avut loc duminică la Geneva, dar nu au oferit detalii despre modul în care urmează să fie rezolvate unele neînțelegeri profunde dintre Moscova și Kiev, ceea ce ridică semne de întrebare substanțiale privind pașii următori, relatează Financial Times.

Vorbind cu reporterii după o zi de negocieri cu oficiali ucraineni și europeni, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a spus că s-au realizat progrese „extraordinare”, caracterizând ziua drept una dintre cele mai productive de până acum în cadrul discuțiilor.

„Sunt foarte optimist că vom ajunge acolo (n.r. la un acord) într-o perioadă de timp foarte rezonabilă”, a spus el.

Rubio a spus că discuțiile vor continua pentru a rezolva o serie de chestiuni ce rămân de lămurit. „Nu vreau să declar aici vreo victorie sau finalizare. Mai este ceva de lucru”, a declarat el.

Secretarul de stat al SUA nu a spus dacă au existat progrese în unele dintre punctele mai controversate ale planului în 28 de puncte, inclusiv cererea ca Ucraina să cedeze teritoriul din regiunea Donbas care se află în continuare sub controlul Kievului.

Rubio spune că Putin va primi planul după ce el va fi aprobat de Trump și Zelenski

Secretarul american de stat a declarat duminică faptul că textul final al acordului va avea nevoie de aprobarea președinților Ucrainei și SUA înainte de a fi trimis la Moscova.

O declarație comună emisă de SUA și Ucraina a descris discuțiile drept „constructive, concentrate și respectuoase”.

„Discuțiile au arătat progrese semnificative în direcția alinierii pozițiilor și identificării unor pași următori clari. Ele au reafirmat că orice acord viitor trebuie să protejeze pe deplin suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace durabilă și justă”, se arată în comunicat.

Ce au spus SUA într-un comunicat oficial separat

Yaroslav Trofimov, corespondentul-șef al The Wall Street Journal pentru probleme internaționale, remarcă însă o omisiune într-un comunicat separat emis de SUA.

„Declarația americană afirmă că ucrainenii au spus SUA că proiectul actual ‘reflectă interesele lor naționale’. Însă declarația comună americano-ucraineană nu spune nimic de acest fel: discuțiile doar ‘au arătat progrese semnificative în direcția alinierii pozițiilor și identificării unor pași următori clari’, fiind necesare discuții suplimentare asupra unor ‘propuneri comune’, iar deciziile finale urmând să fie luate de președinții celor două țări”, comentează Trofimov într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

„Haos” în administrația Trump

Discuțiile au început sub auspicii nefavorabile, președintele american Donald Trump criticând duminică dur Ucraina și Europa pentru că nu au reușit să ajungă la un armistițiu cu Rusia.

Financial Times amintește că administrația Trump a intensificat presiunile asupra Ucrainei și aliaților săi pentru a-i forța să ajungă la un acord cu Moscova, stârnind îngrijorare în capitalele europene și la Washington că SUA cedează în fața cererilor Rusiei.

Discuțiile de duminică au încheiat un weekend de răsturnări diplomatice rapide. După ce a presat Ucraina să accepte planul până joi, Trump a spus că propunerea nu este „oferta finală” a Americii. Rubio a încercat apoi să distanțeze Washingtonul de propunere, înainte de a insista, câteva ore mai târziu, că administrația Trump, nu Rusia, este autoarea ei.

Un oficial european a descris situația din administrația Trump drept „haotică”.

Președintele american Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Foto: Carlos Barria / UPI / Profimedia

Cine a participat la negocierile dintre SUA, Ucraina și Europa

Consilierii pe securitate națională din Franța, Germania, Marea Britanie și UE s-au întâlnit la Geneva duminică alături de omologii lor ucraineni și americani, printre care s-au numărat Rubio, ginerele lui Trump – Jared Kushner -, trimisul special Steve Witkoff – unul dintre autorii planului – și secretarul armatei SUA Daniel Driscoll, un aliat apropiat al vicepreședintelui american JD Vance.

Aceștia s-au întâlnit cu delegația Ucrainei – condusă de Andrii Iermak, șeful administrației președintelui Volodimir Zelenski -, și de șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov – înainte de a se întâlni cu reprezentanții europeni.

În declarațiile sale de duminică seara, Rubio a spus că i-a asigurat pe oficialii europeni că orice elemente ale planului care privesc direct Europa sau NATO vor fi incluse într-o „linie separată” de discuție, deoarece au nevoie de aportul lor.

Nemulțumiri în Partidul Republican privind planul inițial înaintat Ucrainei

Congresmenii republicani sunt împărțiți în privința propunerilor. Mai mulți senatori – inclusiv fostul lider al majorității din Senat, Mitch McConnell, și aliatul apropiat al lui Trump, Lindsey Graham – au criticat public planul.

„Vladimir Putin este un criminal, un violator și un asasin, și nu ar trebui să facem nimic care să-l facă să simtă că a obținut o victorie aici”, a declarat senatorul republican Thom Tillis, vorbind la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax. „Orice acord trebuie să fie un acord pe care poporul Ucrainei îl dorește”, a subliniat el.

Totuși, senatorul republican Eric Schmitt a apărat abordarea „realistă” a lui Trump.

„Adevărul este – și mulți nu vor să o spună – că ucrainenii pierd de mult timp”, a declarat Schmitt duminică la Fox News.

Michael McCaul, congresman republican care a condus anterior comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat pentru ABC News că „aproximativ 80%” din plan ar putea găsi consens la Geneva, dar „problema va fi reprezentată de cei 20% de termeni cu adevărat dificili de negociat”.

Europa s-a mobilizat pentru a contracara propunerea SUA

Statele europene au încercat să încetinească eforturile SUA de a impune planul Ucrainei.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a spus: „Orice plan de pace credibil și durabil ar trebui, în primul rând, să oprească uciderile și să pună capăt războiului, fără a semăna semințele unui conflict viitor”.

Ea a spus că trei elemente sunt cruciale: „În primul rând, granițele nu pot fi schimbate prin forță. În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista limitări asupra forțelor armate ale Ucrainei; în al treilea rând, rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina trebuie reflectat pe deplin”.

Planul inițial al SUA încălca mai multe linii roșii pe termen lung ale Ucrainei, inclusiv cedarea restului regiunii Donețk, pe care Rusia nu a reușit să o cucerească de când și-a început ofensiva acolo în 2014.

Un oficial european a vorbit despre temeri că Trump ar putea retrage sprijinul SUA pentru Ucraina din frustrare, lăsând Ucraina într-o poziție extrem de vulnerabilă. „Acesta este un scenariu pentru care ne pregătim, evident”, a spus el.

Diplomații europeni se așteaptă la noi întâlniri în săptămâna următoare între Franța, Germania și Marea Britanie. Alți participanți posibili ar putea include liderii Poloniei, Finlandei și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Încercăm să venim cu ceva care să funcționeze drept contrapropunere”, a spus diplomatul european.

Potrivit Reuters, delegații SUA și Ucraina au discutat despre posibilitatea unei vizite a lui Volodimir Zelenski în Statele Unite, chiar în următoarele zile, pentru a discuta despre planul de pace cu Trump.





