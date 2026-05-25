Negocierile pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz au continuat peste noapte. Prețul petrolului s-a modificat. Trump: „Eu nu închei acorduri proaste”

Acordul de pace dintre SUA și Iran se apropie, dar ar putea dura câteva zile până la finalizare, afirmă un oficial american, citat de presa din Statele Unite.

„Oficialul a declarat că părțile au convenit, în principiu, asupra redeschiderii Strâmtorii Hormuz și asupra angajamentului Iranului de a elimina uraniul său puternic îmbogățit, dar a subliniat că acordul nu a fost încă semnat”, scrie The New York Times.

Prețurile petrolului au scăzut luni la cele mai joase niveluri din ultimele două săptămâni, pe măsură ce piețele pariază tot mai mult pe faptul că Washingtonul și Teheranul s-ar putea apropia de o soluție diplomatică, în ciuda dezacordurilor persistente cu privire la chestiuni cheie, scrie și siteul Iran International.

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 4,71 dolari, sau 4,55%, la 98,83 dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate din SUA a scăzut cu 4,57 dolari, sau 4,73%, la 92,03 dolari pe baril.

„Scăderea bruscă a prețului petrolului a reflectat optimismul crescând că un acord ar putea, în cele din urmă, să atenueze tensiunile care amenință aprovizionarea cu energie din Orientul Mijlociu”, spune Iran International.

Faptul că Mojtaba Khamenei stă ascuns întârzie negocierile

Un înalt oficial al administrației SUA a declarat duminică că liderul suprem a acceptat liniile generale ale actualului proiect de acord, iar președintele Trump a postat pe Truth Social că se așteaptă la un răspuns definitiv în următoarele zile, relatează postul de televiziune american CBS News.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a fost rănit în urma atacurilor americane și israeliene din cadrul operațiunii „Epic Fury”, ia măsuri extreme pentru a evita atacuri similare cu cele care l-au ucis pe tatăl său, Ayatollah Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut sau auzit oficial în public încă de dinaintea începerii războiului. Și colaboratorii săi iau greu contact cu el. Asta întârzie orice răspuns centralizat al Iranului la negocierile de pace.

„În acest moment, majoritatea liderilor iranieni nu văd lumina zilei, petrecând săptămâni întregi în buncăre puternic fortificate și evitând să vorbească între ei decât dacă este absolut necesar”, au spus sursele.

Donald Trump: Acordul va fi „unul bun și corect”

Într-o nouă postare pe Truth Social, președintele Donald Trump a ripostat la adresa criticilor celor mai recente negocieri privind un acord cu Iranul. El afirmă că orice acord pe care îl va încheia va fi „unul bun și corect” și va fi mai bun decât acordul nuclear negociat de administrația Obama, din care el s-a retras.

„Nimeni nu a văzut acordul și nimeni nu știe ce conține”, a scris el. „Nici măcar nu a fost încă negociat în întregime. Așadar, nu-i ascultați pe ratați, care critică ceva despre care nu știu nimic.”

Fără a oferi detalii concrete, președintele SUA a adăugat: „Spre deosebire de cei dinaintea mea, care ar fi trebuit să rezolve această problemă cu mulți ani în urmă, eu nu închei acorduri proaste!”