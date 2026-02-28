Neil Sedaka a murit. Celebrul cântăreț și compozitor american avea 86 de ani

Neil Sedaka, cântărețul și compozitorul american din spatele a zeci de hituri din anii 1960 și 1970, precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Oh Carol”, a murit vineri la vârsta de 86 de ani, a anunțat familia sa, transmite BBC.

„Familia noastră este devastată de trecerea în neființă a iubitului nostru soț, tată și bunic”, a transmis familia cântărețului, într-un comunicat.

„O adevărată legendă a rock and roll-ului, o inspirație pentru milioane de oameni, dar cel mai important, cel puțin pentru cei dintre noi care am avut norocul să-l cunoaștem, un om incredibil care ne va lipsi profund”, a mai adăugat familia.

Familia sa nu a dezvăluit cauza morții.

Cine a fost Neil Sedaka

Născut în 13 martie 1939, la Brooklyn, New York, Sedaka a fost un copil-minune al pianului, obținând la doar nouă ani o bursă la prestigioasa Juilliard School. Scurt și brunet, cu un zâmbet larg și o voce ascuțită, era fiul unui taximetrist evreu.

Membru cheie al casei de compoziții muzicale Brill Building, Sedaka a colaborat cu textierul și vecinul său din copilărie Howard Greenfield la piese care reflectau inocența adolescenței din perioada post-Elvis/pre-Beatles de la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960, printre care „Happy Birthday Sweet Sixteen”, „Calendar Girl” și „Oh! Carol”, o lamentație pentru iubita lui din liceu, Carole King.

După hiturile la începutul anilor 1960, a revenit ulterior în topul Billboard Top 10 în 1975, după ce a scris piesa „Love Will Keep Us Together” pentru duetul Captain & Tennille. De asemenea, a înregistrat mai multe albume pentru casa de discuri a lui Elton John în anii 1970.

Sedaka, nominalizat la cinci premii Grammy, a compus și hituri pentru alți muzicieni celebri în cariera sa de șase decenii, printre care Connie Francis („Stupid Cupid”), Captain & Tennille („Love Will Keep Us Together”), dar și pentru ABBA, pentru care a scris versurile în limba engleză ale piesei „Ring Ring”.

Deși succesul comercial s-a diminuat în anii ’80, Neil Sedaka a continuat să concerteze și să rămână activ în industrie până la 80 de ani. Și-a păstrat entuziasmul și gama vocală largă din tinerețe și nu s-a săturat niciodată de standardele pe care le cântase de sute de ori.