Nemulțumit de negocieri, Trump amenință că „vom duce treaba la bun sfârșit” / Iranul vine cu un avertisment despre Ormuz și „cimitirul pentru agresori”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că nu este încă mulțumit de acordul cu Iranul care se prefigurează, adăugând că SUA nu discută despre relaxarea sancțiunilor împotriva Teheranului, informează Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia unei ședințe a cabinetului la Casa Albă, Trump a insistat că Iranul dorește încheierea unui acord de pace.

„Iranul este foarte hotărât, dorește foarte mult să încheie un acord. Până acum nu au ajuns acolo… nu suntem mulțumiți de situație, dar vom fi. Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui pur și simplu să ducem treaba la bun sfârșit”, a spus președintele republican.

El a adăugat că, în cadrul unui potențial acord-cadru cu Teheranul, Strâmtoarea Ormuz se va deschide imediat, dar că această cale navigabilă esențială pentru economia globală nu ar mai fi controlată de nimeni.

„Vom supraveghea zona, dar nimeni nu o va controla. Aceasta face parte din negocierile pe care le purtăm. Ei (iranienii, n.r.) ar vrea să o controleze. Nimeni nu o va controla. Este vorba de ape internaționale, iar Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”, a spus Trump, făcând aparent confuzie între Iran și Oman.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere cu privire la declarația lui Trump referitoare la Oman. Nici ambasada Omanului la Washington nu a răspuns unei solicitări similare.

Trump a mai spus că nu se simte confortabil cu ideea ca Rusia sau China să preia stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, un punct major de disensiune aflat în calea încheierii unei înțelegeri cu Teheranul.

Avertismentul Iranului

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, autoritățile iraniene au avertizat că accesul prin Strâmtoarea Ormuz, în prezent blocat, „nu va mai fi ca înainte” și că, din acest motiv, au inițiat negocieri cu Omanul, o altă țară riverană acestei rute maritime strategice, au scris agențiile EFE și Agerpres.

„Fără îndoială, condițiile și reglementările privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu vor mai fi ca înainte. Va fi instituită o procedură total diferită”, a declarat Ali Beghani Kani, subsecretar al Consiliului suprem de securitate națională iranian, în cadrul unui forum internațional desfășurat la Moscova.

„Iranul și Omanul, în calitate de țări riverane, poartă negocieri pentru a stabili mecanismul de trecere prin Strâmtoarea Ormuz”, a afirmat responsabilul iranian, citat de agenția rusă de presă Interfax.

Beghani a confirmat că în prezent continuă „contacte indirecte” cu SUA, deși, a adăugat el, „nu s-a ajuns deocamdată la niciun acord”.

Rusia a insistat miercuri asupra propunerii sale de a stoca uraniul îmbogățit al Republicii islamice, însă oficialul iranian a afirmat că Teheranul și Washingtonul nu discută pe moment despre aceste stocuri.

SUA și Iranul și-au intensificat în ultimele zile contactele și finalizează detaliile unui acord care ar putea pune capăt războiului.

Șeful echipei de negociatori iranieni, Mohamad Baqer Qalibaf, și ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, se află în Qatar pentru a discuta despre acest acord care, potrivit presei iraniene, ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, dar ar lăsa dosarul nuclear pentru o etapă ulterioară.

Teheranul consideră puțin probabilă o reluare a războiului

Tot miercuri, Iranul a estimat drept puțin probabilă reluarea ostilităților cu SUA, în pofida recentelor lovituri americane, și pe fondul tratativelor diplomatice menite să pune capăt în mod durabil conflictului, a relatat AFP.

În același timp, ca o etapă în plus spre o revenire la normal, accesul la internet a fost parțial restabilit în Iran, potrivit ONG-ului de supraveghere a securității cibernetice NetBlocks. De asemenea, traficul aerian a fost pe deplin reluat pe zece aeroporturi din țară.

Dacă armele au fost aproape reduse la tăcere de pe 8 aprilie după aproape o lună de lovituri israeliano-americano care s-au soldat cu mii de morți, negocierile bat pasul pe loc de atunci. Iar blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran continuă, făcând să crească prețul petrolului, la fel ca și schimburile de amenințări.

„Probabilitatea unui război este scăzută din cauza slăbiciunii dușmanului”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forțelor navale ale Gardienilor, citat de agenția de presă Tasnim. Dar „forțele armate sunt în alertă, cu încărcătoarele pline”, a adăugat el, jurând să transforme zona de la estul la vestul Golfului într-un „cimitir pentru agresori”.

Marți, Republica islamică amenințase deja să riposteze la orice „acțiune răuvoitoare”, acuzând Washingtonul că a încălcat armistițiul în sudul țării.

Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a anunțat anterior că a lovit, în noaptea de luni spre marți, situri de lansare de rachete ale Iranului și ambarcațiuni care plasau mine în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul nu a confirmat oficial informația, dar presa de stat a raportat explozii în orașul portuar Bandar Abbas.

În contextul în care țările musulmane celebrează Aid-Aldha, sărbătoarea majoră a islamului, președintele iranian Masoud Pezeshkian a susținut cu acest prilej un mesaj împotriva „tiranilor din epoca noastră”.

Miercuri, cursul petrolului a scăzut din nou, iar bursele europene au deschis într-o mică creștere.

Dacă entuziasmul piețelor a scăzut din nou după semnalele pozitive din weekend, „rămâne un aer de optimism prudent privind semnarea unui protocol de acord între SUA și Iran”, a comentat Chris Weston, responsabil de cercetare la brokerul Pepperstone.

Washingtonul, care suspectează Teheranul că vrea să dezvolte arma atomică, cere distrugerea stocului de uraniu înalt îmbogățit, a cărui soartă este necunoscută după precedentele lovituri din iunie 2025.