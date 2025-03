Nervozitate în Groenlanda după ce Trump a amenințat din nou cu anexarea. „Lipsa de respect trebuie să înceteze”

Prim-ministrul Groenlandei Mute Engede a anunțat că va convoca „cât mai repede” posibil șefii de partid pentru a respinge în comun intenția președintelui Donald Trump de a anexa insula Statelor Unite, informează AFP.

„De data asta, trebuie să înăsprim refuzul nostru pentru Trump. Lipsa de respect față de noi trebuie să înceteze”, a afirmat premierul insulei autonome, sub suveranitate daneză.

Engede este premier interimar până la formarea noului guvern, după înfrângerea sa în alegerile de marți, în fața unui partid de centru-dreapta.

„Președintele american a evocat încă o dată ideea de a ne anexa. În niciun caz nu pot accepta asta. Respect rezultatul alegerilor, dar consider că am o obligație ca șef interimar al Guvernului. De aceea am cerut administrației să convoace liderii de partid cât mai repede posibil”, a scris Mute Engede.

Trump nu renunță la ideea anexării

Președintele american Donald Trump și-a reiterat joi dorința de a anexa teritoriul autonom al Groenlandei de la Danemarca, în interesul „securității internaționale”, informează AFP, Reuters, Sky News și CNBC.

Un reporter l-a întrebat pe Trump: „Care este viziunea dumneavoastră pentru potențiala anexare a Groenlandei?”. „Da, ei bine, cred că (anexarea, n.r.) se va întâmpla”, a declarat Trump în fața reporterilor, în Biroul Oval de la Casa Albă, în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Președintele american s-a întors apoi spre Rutte și a spus: „Vom discuta cu tine (această chestiune privind anexarea Groenlandei, n.r.)” , adăugând: „Este într-adevăr o întrebare potrivită, mulțumesc”.

„Nu m-am gândit prea mult la asta înainte, dar stau cu un om care ar putea fi foarte important (șeful NATO, Mark Rutte, n.r.)”, a mai spus Trump. „Știi, Mark, ai nevoie de acest lucru pentru securitatea internațională, nu doar pentru securitate (în sens general, n.r.)”, i-a mai spus Trump lui Rutte.

Rutte a răspuns rapid: „Când vine vorba despre Groenlanda – da sau nu în privința aderării (insulei, n.r.) la SUA -, aș lăsa asta în afara acestei discuții, pentru că nu vreau să direcționez NATO în acest sens”.

Partidul de opoziție Demokraatit (Democraţii) din Groenlanda, formațiune de centru-dreapta, pro-business, care dorește o abordare lentă a independenței față de Danemarca, a câștigat în mod suprinzător alegerile parlamentare de marți.

Insistența uneori amenințătoare a președintelui american Donald Trump de a intra în posesia insulei arctice a dat un impuls aspirațiilor de independență în rândul celor 57.000 de locuitori ai teritoriului, dintre care mulți spun că nu vor să fie nici danezi, nici americani, ci groenlandezi.

Participarea la vot a fost mare – de peste 70% – , posibil un „efect Trump”, având în vedere interesul manifestat de președintele american Donald Trump ca insula arctică să intre în componența SUA.