Nervozitate la Tokyo, după ce un pușcaș marin american a fost acuzat de omor și jaf

Un pușcaș marin american, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat duminică în prefectura Okinawa din Japonia, fiind suspectat de jefuirea și uciderea unei localnice, a declarat poliția, scrie Reuters.

Devin Jacob Ballard, staționat la Baza Aeriană a Corpului de Marină Futenma din cea mai sudică prefectură a țării, este suspectat că a ucis-o pe Anna Yagi, în vârstă de 39 de ani, într-un hotel din capitala Naha, sâmbătă, a declarat poliția.

Ballard a negat acuzațiile, a precizat poliția. Oficialii militari americani nu au putut fi contactați imediat pentru a comenta când au fost contactați de Reuters.

Soldatul este bănuit că după ce a ucis-o pe femeie, i-a furat rucsacul și portofelul, potrivit poliției prefecturale, notează Japan Times.

Potrivit autorităților nipone, un bărbat care semăna cu Ballard a fost văzut intrând în hotel împreună cu femeia, care a fost găsită moartă sâmbătă dimineața.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins imagini cu un bărbat cu trăsături distinctive, inclusiv tatuaje pe ambele brațe și capul ras, care părăsea hotelul cărând rucsacul femeii, care a fost recuperat ulterior lângă hotel.

Okinawa găzduiește cea mai mare parte a personalului militar american staționat în Japonia, iar locuitorii prefecturii subtropicale sunt de mult timp indignați de prezența lor.

Tokyo a anunțat că ministrul adjunct de Externe, Takehiro Funakoshi, a protestat telefonic ambasadorului SUA în Japonia, George Glass, cu privire la acest incident, potrivit Ministerului de Externe.

Ambasada SUA la Tokyo a declarat într-un comunicat că Statele Unite „comunică și cooperează” cu guvernul japonez și autoritățile locale.