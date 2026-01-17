Netanyahu contestă componența unui consiliu executiv pentru Gaza anunțat de SUA: „Este împotriva politicii israeliene”

Cabinetul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a transmis sâmbătă că anunțul de săptămâna aceasta al administrației președintelui american Donald Trump privind componența unui consiliu executiv pentru Gaza nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii guvernamentale israeliene, relatează agențiile Reuters și AFP.

„Anunţul privind componenţa Comitetului Director pentru Gaza, care ţine de Consiliul de Pace pentru Gaza (înfiinţat de Trump şi prezidat de acesta), nu a fost coordonat cu Israelul şi contravine politicii sale”, se arată într-un comunicat publicat de biroul premierului Benjamin Netanyahu.

Potrivit comunicatului citat, Netanyahu „i-a cerut ministrului său de externe (Gideon Saar) să-l contacteze pe secretarul de stat american Marco Rubio în această privinţă”.

Comunicatul nu precizează însă ce anume din componența consiliului contravine politicii israeliene. Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a refuzat să comenteze, notează Reuters.

Din componenţa acestui organism al Consiliului de Pace pentru Gaza, prezentat vineri de Casa Albă, fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan şi un oficial qatarez, menționează AFP.

Israelul s-a opus în repetate rânduri oricărui rol al Turciei în Gaza.

Mai mulţi lideri mondiali au fost invitaţi să se alăture aşa-numitului „Consiliu al Păcii” pentru Gaza, a anunţat preşedintele SUA Donald Trump, însă componenţa exactă a consiliului rămâne neclară.

Conform agențiilor internaționale de presă, Washingtonul ar fi trimis invitaţii preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, preşedintelui egiptean Abdel-Fattah al-Sissi şi preşedintelui argentinian Javier Milei, precum şi altora.

Consiliul de Pace pentru Gaza face parte din cea de-a doua fază a planului de pace al lui Trump pentru Fâşia Gaza, care prevede încetarea războiului cu Israelul şi dezarmarea organizaţiei extremiste Hamas.

Organismul urmează să supravegheze noul comitet de tranziţie pentru Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în războiul dintre Hamas şi Israel. Preşedintele Trump va prezida consiliul.

Ce americani a pus Trump în Consiliul de Pace

Vineri, Casa Albă a anunțat numele unora dintre membrii acestui Consiliul de Pace ce va supraveghea guvernarea temporară a Fâșiei Gaza, care se află într-un armistițiu fragil din octombrie, notează Reuters.

Printre nume se numără secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony Blair și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Trump este președintele consiliului, conform unui plan dezvăluit de Casa Albă în octombrie.

Israelul și gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat planul lui Trump, care prevede că un organism tehnocratic palestinian va fi supravegheat de consiliul internațional, care va supraveghea guvernarea Gazei pentru o perioadă de tranziție.

Mulți experți și apărători ai drepturilor omului au afirmat că supravegherea de către Trump a unui consiliu care va supraveghea guvernarea unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială, iar implicarea lui Blair a fost criticată anul trecut din cauza rolului său în războiul din Irak și a istoriei imperialismului britanic în Orientul Mijlociu.

Casa Albă nu a precizat responsabilitățile fiecărui membru al „consiliului executiv fondator”.

Consiliul îi va include, de asemenea, pe Marc Rowan, director executiv în domeniul fondurilor private de investiții și miliardar, pe Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale, și pe Robert Gabriel, consilier al lui Trump, a transmis Casa Albă, adăugând că Nickolay Mladenov, fostul trimis al ONU în Orientul Mijlociu, va fi înaltul reprezentant pentru Gaza.