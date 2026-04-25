Netanyahu denunță încălcarea armistiţiului și ordonă un atac puternic asupra Hezbollah în Liban

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat sâmbătă armatei să lanseze un atac puternic împotriva grupării şiite pro-iraniene Hezbollah din Liban.

„Prim-ministrul Netanyahu a ordonat Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) să lanseze un atac puternic împotriva ţintelor Hezbollah din Liban”, a declarat biroul său într-un scurt comunicat difuzat sâmbătă seară, relatează EFE și Agerpres.

Anunţul survine după ce armata israeliană a raportat sâmbătă că două proiectile şi o dronă au fost lansate din Liban înspre teritoriul israelian, ceea ce a fost descris ca o „încălcare flagrantă” de către gruparea şiită Hezbollah a armistiţiului în vigoare, în care forţele israeliene efectuează zilnic atacuri pe teritoriul libanez.

Într-un alt comunicat, armata israeliană a raportat atacarea în continuare a infrastructurii Hezbollah din sudul Libanului, inclusiv a unui depozit de arme.

„IDF va continua să acţioneze decisiv împotriva ameninţărilor îndreptate împotriva populaţiei civile israeliene şi a soldaţilor, în conformitate cu directivele Înaltului Comandament”, se arată în comunicatul publicat înainte de anunţul premierului Netanyahu.

Armata israeliană i-a avertizat de asemenea pe locuitorii strămutaţi din sudul Libanului să nu revină la locuinţele lor din aproximativ 60 de oraşe şi sate deoarece trupele sale rămân staţionate acolo.

Cel puţin şase persoane au fost ucise şi 17 au fost rănite în cadrul noilor atacuri israeliene asupra localităţilor din sudul Libanului, ridicând bilanţul persoanelor ucise în ofensiva israeliană la aproape 2.500 în ultimele şapte săptămâni.